Депутаты думы ХМАО поссорились из-за подготовки послания губернатора Натальи Комаровой. Депутат от партии «Справедливая Россия — за правду!» Михаил Сердюк раскритиковал коллег за неспособность сформулировать конкретный вопрос главе региона. Видео перебранки снял обозреватель URA.RU.
«Как можно задать такой вопрос „какое у правительства видение по развитию дорожной сети“? Потрясающее видение!» — возмутился Сердюк.
Большинство депутатов, в том числе новоиспеченного председателя комитета Николая Ташланова, абстрактная подача не смутила. «Лично для меня, простите, — доктора, а не дорожника, — конкретика вопроса ясна», — парировал Ташланов.
Заместитель председателя комитета Леонид Михалко поддержал эсера, заявив, что ему тоже хотелось бы более уточнений, особенно в части сроков и конкретных объектов дорожного строительства. После долгих прений и совещаний в вопрос все же решили внести уточнения.
Ранее URA.RU писало о начале подготовки послания губернатора Комаровой. Оно формируется из вопросов, за которые голосуют депутаты на думских комитетах.
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