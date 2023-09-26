26 сентября 2023

Депутаты думы ХМАО поссорились из-за вопросов к губернатору. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Мишустин в Душанбе. Москва, депутат, чиновник, бизнесмен, должность
Эсер Михаил Сердюк раскритиковал коллег на заседании комитета по бюджету (архивное фото) Фото:

Депутаты думы ХМАО поссорились из-за подготовки послания губернатора Натальи Комаровой. Депутат от партии «Справедливая Россия — за правду!» Михаил Сердюк раскритиковал коллег за неспособность сформулировать конкретный вопрос главе региона. Видео перебранки снял обозреватель URA.RU.

«Как можно задать такой вопрос „какое у правительства видение по развитию дорожной сети“? Потрясающее видение!» — возмутился Сердюк.

Большинство депутатов, в том числе новоиспеченного председателя комитета Николая Ташланова, абстрактная подача не смутила. «Лично для меня, простите, — доктора, а не дорожника, — конкретика вопроса ясна», — парировал Ташланов.

Заместитель председателя комитета Леонид Михалко поддержал эсера, заявив, что ему тоже хотелось бы более уточнений, особенно в части сроков и конкретных объектов дорожного строительства. После долгих прений и совещаний в вопрос все же решили внести уточнения.

Ранее URA.RU писало о начале подготовки послания губернатора Комаровой. Оно формируется из вопросов, за которые голосуют депутаты на думских комитетах.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутаты думы ХМАО поссорились из-за подготовки послания губернатора Натальи Комаровой. Депутат от партии «Справедливая Россия — за правду!» Михаил Сердюк раскритиковал коллег за неспособность сформулировать конкретный вопрос главе региона. Видео перебранки снял обозреватель URA.RU. «Как можно задать такой вопрос „какое у правительства видение по развитию дорожной сети“? Потрясающее видение!» — возмутился Сердюк. Большинство депутатов, в том числе новоиспеченного председателя комитета Николая Ташланова, абстрактная подача не смутила. «Лично для меня, простите, — доктора, а не дорожника, — конкретика вопроса ясна», — парировал Ташланов. Заместитель председателя комитета Леонид Михалко поддержал эсера, заявив, что ему тоже хотелось бы более уточнений, особенно в части сроков и конкретных объектов дорожного строительства. После долгих прений и совещаний в вопрос все же решили внести уточнения. Ранее URA.RU писало о начале подготовки послания губернатора Комаровой. Оно формируется из вопросов, за которые голосуют депутаты на думских комитетах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...