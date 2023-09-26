Депутаты думы ХМАО поссорились из-за вопросов к губернатору. Видео

27 сентября 2023 в 13:34 Размер текста - 17 +

Эсер Михаил Сердюк раскритиковал коллег на заседании комитета по бюджету (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутаты думы ХМАО поссорились из-за подготовки послания губернатора Натальи Комаровой. Депутат от партии «Справедливая Россия — за правду!» Михаил Сердюк раскритиковал коллег за неспособность сформулировать конкретный вопрос главе региона. Видео перебранки снял обозреватель URA.RU. «Как можно задать такой вопрос „какое у правительства видение по развитию дорожной сети“? Потрясающее видение!» — возмутился Сердюк. Большинство депутатов, в том числе новоиспеченного председателя комитета Николая Ташланова, абстрактная подача не смутила. «Лично для меня, простите, — доктора, а не дорожника, — конкретика вопроса ясна», — парировал Ташланов. Заместитель председателя комитета Леонид Михалко поддержал эсера, заявив, что ему тоже хотелось бы более уточнений, особенно в части сроков и конкретных объектов дорожного строительства. После долгих прений и совещаний в вопрос все же решили внести уточнения. Ранее URA.RU писало о начале подготовки послания губернатора Комаровой. Оно формируется из вопросов, за которые голосуют депутаты на думских комитетах.

Депутаты думы ХМАО поссорились из-за подготовки послания губернатора Натальи Комаровой. Депутат от партии «Справедливая Россия — за правду!» Михаил Сердюк раскритиковал коллег за неспособность сформулировать конкретный вопрос главе региона. Видео перебранки снял обозреватель URA.RU. «Как можно задать такой вопрос „какое у правительства видение по развитию дорожной сети“? Потрясающее видение!» — возмутился Сердюк. Большинство депутатов, в том числе новоиспеченного председателя комитета Николая Ташланова, абстрактная подача не смутила. «Лично для меня, простите, — доктора, а не дорожника, — конкретика вопроса ясна», — парировал Ташланов. Заместитель председателя комитета Леонид Михалко поддержал эсера, заявив, что ему тоже хотелось бы более уточнений, особенно в части сроков и конкретных объектов дорожного строительства. После долгих прений и совещаний в вопрос все же решили внести уточнения. Ранее URA.RU писало о начале подготовки послания губернатора Комаровой. Оно формируется из вопросов, за которые голосуют депутаты на думских комитетах.