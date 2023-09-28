Проблемный ТЦ в Екатеринбурге снова выставили на продажу

В Екатеринбурге продают ТРЦ «Комсомолл»

28 сентября 2023 в 21:00 Размер текста - 17 +

Проблемы с рентабельностью «Комсомолла» начались с 2014 года, когда к нему перекрыли подъезд Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге вновь выставили на продажу торгово-развлекательный комплекс «Комсомолл» на ЖБИ. Изначально его пытались продать за 1,4 млрд рублей, сейчас цену снизили до 850 млн. Объявление опубликовано на сайте N1. «Один из крупнейших торговых центров Екатеринбурга. Год постройки — 2010. Общая площадь объекта, кв.м — 68 039. Цена: 850 млн рублей, включая НДС», — говорится в объявлении. ТРК «Комсомолл» уже выставляли на продажу в 2021 году. Тогда его пытались продать за 1,4 млрд рублей, но покупателей не нашлось. ТРК был куплен «Альфа-Банком» в 2018 году в рамках банкротства компании «Уралинвест». Стоимость сделки составила 1,1 млрд рублей. Тогда эксперты по недвижимости в беседе с URA.RU отмечали, что новым владельцам «Комсомолла» будет трудно вернуть ТРК к жизни. После того, как с 2014 по 2015 годы ГИБДД перекрыла въезды в торговый центр, здесь серьезно упал поток покупателей. Выйти на нормальные показатели «Комсомолл» так и не смог — даже с переделанными путями въезда и выезда.

В Екатеринбурге вновь выставили на продажу торгово-развлекательный комплекс «Комсомолл» на ЖБИ. Изначально его пытались продать за 1,4 млрд рублей, сейчас цену снизили до 850 млн. Объявление опубликовано на сайте N1. «Один из крупнейших торговых центров Екатеринбурга. Год постройки — 2010. Общая площадь объекта, кв.м — 68 039. Цена: 850 млн рублей, включая НДС», — говорится в объявлении. ТРК «Комсомолл» уже выставляли на продажу в 2021 году. Тогда его пытались продать за 1,4 млрд рублей, но покупателей не нашлось. ТРК был куплен «Альфа-Банком» в 2018 году в рамках банкротства компании «Уралинвест». Стоимость сделки составила 1,1 млрд рублей. Тогда эксперты по недвижимости в беседе с URA.RU отмечали, что новым владельцам «Комсомолла» будет трудно вернуть ТРК к жизни. После того, как с 2014 по 2015 годы ГИБДД перекрыла въезды в торговый центр, здесь серьезно упал поток покупателей. Выйти на нормальные показатели «Комсомолл» так и не смог — даже с переделанными путями въезда и выезда.