В Генштабе рассказали о планах по дополнительной мобилизации

Генштаб не планирует объявлять новую мобилизацию для россиян
новость из сюжетаМобилизация в России
Генеральный штаб не планирует проводить дополнительную мобилизацию в России. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.
«В Генеральном штабе никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет», — сказал Цимлянский. Расшифровку брифинга опубликовали в
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