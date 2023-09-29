В Генштабе рассказали о планах по дополнительной мобилизации

В Генштабе нет планов проведения дополнительной мобилизации
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Генштаб не планирует объявлять новую мобилизацию для россиян Фото:
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Мобилизация в России

Генеральный штаб не планирует проводить дополнительную мобилизацию в России. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.

«В Генеральном штабе никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет», — сказал Цимлянский. Расшифровку брифинга опубликовали в telegram-канале Минобороны РФ.

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Генеральный штаб не планирует проводить дополнительную мобилизацию в России. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский. «В Генеральном штабе никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет», — сказал Цимлянский. Расшифровку брифинга опубликовали в telegram-канале Минобороны РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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