28 сентября 2023

Спикер думы пермского города передумала закрывать заседания от общественности

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, чиновники, дума, депутаты
Заседания депутатов остаются доступными для записи (архивное фото) Фото:

Спикер думы Александровского муниципального округа Пермского края Людмила Белецкая отозвала свою инициативу об изменении регламента работы депутатов. Ранее она планировала запретить свободную аудиозапись, фото- и видеосъемку заседаний думы, но в итоге сняла с рассмотрения этот вопрос. Об этом URA.RU сообщили в думе округа.

«Вопрос об изменении регламента не рассматривали. Его сняла с повестки автор — Людмила Белецкая», — пояснил собеседник агентства.

Ранее URA.RU рассказывало, что Белецкая, а также глава администрации Александровского муниципального округа Ольга Лаврова внесли на рассмотрение депутатов поправки в регламент работы думы. Изменения предполагали, что делать аудиозапись, фотографировать или снимать на видео заседания можно будет только с разрешения большинства.

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Спикер думы Александровского муниципального округа Пермского края Людмила Белецкая отозвала свою инициативу об изменении регламента работы депутатов. Ранее она планировала запретить свободную аудиозапись, фото- и видеосъемку заседаний думы, но в итоге сняла с рассмотрения этот вопрос. Об этом URA.RU сообщили в думе округа. «Вопрос об изменении регламента не рассматривали. Его сняла с повестки автор — Людмила Белецкая», — пояснил собеседник агентства. Ранее URA.RU рассказывало, что Белецкая, а также глава администрации Александровского муниципального округа Ольга Лаврова внесли на рассмотрение депутатов поправки в регламент работы думы. Изменения предполагали, что делать аудиозапись, фотографировать или снимать на видео заседания можно будет только с разрешения большинства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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