Спикер думы пермского города передумала закрывать заседания от общественности

Заседания депутатов остаются доступными для записи (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Спикер думы Александровского муниципального округа Пермского края Людмила Белецкая отозвала свою инициативу об изменении регламента работы депутатов. Ранее она планировала запретить свободную аудиозапись, фото- и видеосъемку заседаний думы, но в итоге сняла с рассмотрения этот вопрос. Об этом URA.RU сообщили в думе округа.

«Вопрос об изменении регламента не рассматривали. Его сняла с повестки автор — Людмила Белецкая», — пояснил собеседник агентства.

Ранее URA.RU рассказывало, что Белецкая, а также глава администрации Александровского муниципального округа Ольга Лаврова внесли на рассмотрение депутатов поправки в регламент работы думы. Изменения предполагали, что делать аудиозапись, фотографировать или снимать на видео заседания можно будет только с разрешения большинства.