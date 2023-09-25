25 сентября 2023

Власти пермского города хотят закрыть заседания думы от общественности

Дума Александровска планирует запретить свободную фото- и видеосъемку заседаний
© Служба новостей «URA.RU»
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Областная Дума. Отчет Кокорина Курган, фотографы
Чтобы сфотографировать депутата, надо будет спросить разрешения Фото:

В Пермском крае дума Александровского муниципального округа рассмотрит поправки в свой регламент. В случае их принятия делать аудиозапись, фотографировать или снимать на видео заседания депутатов можно будет только с их разрешения.

«Внести в Регламент Думы Александровского муниципального округа следующие изменения: 1.1. первое предложение пункта 7 статьи 18 читать в новой редакции: «Присутствующие на открытом заседании лица, а также депутаты, имеют право с помощью средств аудио- и видеозаписи, кино- и фотосъемки фиксировать ход заседания с разрешения простого большинства депутатов, присутствующих на заседании, выраженного путем голосования», — говорится в проекте решения думы. Документ опубликован на сайте администрации округа.

Проект решения внесен в думу спикером Людмилой Белецкой и главой администрации Александровского муниципального округа Ольгой Лавровой. Рассмотреть вопрос о новых правилах депутаты должны на пленарном заседании 28 сентября.

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В Пермском крае дума Александровского муниципального округа рассмотрит поправки в свой регламент. В случае их принятия делать аудиозапись, фотографировать или снимать на видео заседания депутатов можно будет только с их разрешения. «Внести в Регламент Думы Александровского муниципального округа следующие изменения: 1.1. первое предложение пункта 7 статьи 18 читать в новой редакции: «Присутствующие на открытом заседании лица, а также депутаты, имеют право с помощью средств аудио- и видеозаписи, кино- и фотосъемки фиксировать ход заседания с разрешения простого большинства депутатов, присутствующих на заседании, выраженного путем голосования», — говорится в проекте решения думы. Документ опубликован на сайте администрации округа. Проект решения внесен в думу спикером Людмилой Белецкой и главой администрации Александровского муниципального округа Ольгой Лавровой. Рассмотреть вопрос о новых правилах депутаты должны на пленарном заседании 28 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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