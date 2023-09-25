Власти пермского города хотят закрыть заседания думы от общественности

Дума Александровска планирует запретить свободную фото- и видеосъемку заседаний

26 сентября 2023 в 11:31 Размер текста - 17 +

Чтобы сфотографировать депутата, надо будет спросить разрешения Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Пермском крае дума Александровского муниципального округа рассмотрит поправки в свой регламент. В случае их принятия делать аудиозапись, фотографировать или снимать на видео заседания депутатов можно будет только с их разрешения. «Внести в Регламент Думы Александровского муниципального округа следующие изменения: 1.1. первое предложение пункта 7 статьи 18 читать в новой редакции: «Присутствующие на открытом заседании лица, а также депутаты, имеют право с помощью средств аудио- и видеозаписи, кино- и фотосъемки фиксировать ход заседания с разрешения простого большинства депутатов, присутствующих на заседании, выраженного путем голосования», — говорится в проекте решения думы. Документ опубликован на сайте администрации округа. Проект решения внесен в думу спикером Людмилой Белецкой и главой администрации Александровского муниципального округа Ольгой Лавровой. Рассмотреть вопрос о новых правилах депутаты должны на пленарном заседании 28 сентября.

В Пермском крае дума Александровского муниципального округа рассмотрит поправки в свой регламент. В случае их принятия делать аудиозапись, фотографировать или снимать на видео заседания депутатов можно будет только с их разрешения. «Внести в Регламент Думы Александровского муниципального округа следующие изменения: 1.1. первое предложение пункта 7 статьи 18 читать в новой редакции: «Присутствующие на открытом заседании лица, а также депутаты, имеют право с помощью средств аудио- и видеозаписи, кино- и фотосъемки фиксировать ход заседания с разрешения простого большинства депутатов, присутствующих на заседании, выраженного путем голосования», — говорится в проекте решения думы. Документ опубликован на сайте администрации округа. Проект решения внесен в думу спикером Людмилой Белецкой и главой администрации Александровского муниципального округа Ольгой Лавровой. Рассмотреть вопрос о новых правилах депутаты должны на пленарном заседании 28 сентября.