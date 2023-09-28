Задачи для властей ХМАО скорректируют с учетом предложений жителей округа

29 сентября 2023 в 16:37 Размер текста - 17 +

О корректировке планов сообщила глава округа Наталья Комарова Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Задачи для властей ХМАО на 2024 году будут скорректированы с учетом предложений и вопросов югорчанан. Об этом сообщила губернатор округа Наталья Комарова в своем tg-канале. «Правительство автономного округа сейчас работает с документами в самой активной фазе по подготовке к отчету по своей работе за 2023 год. Мое обращение с задачами на 2024 год. Инвестиционное послание на 2024 год. Сейчас мы находимся в такой активно фазе. Что важно, те из ваши вопросы и предложения, которые больше всего заинтересуют югорчан, будут включены в те документы, о которых я сказала чуть выше», — сообщила губернатор. Кроме этого, глава округа анонсировала поездку по городам округа, на которых проведет открытые встречи с жителями и представителями муниципалитетов, где и будут отобраны самые популярные предложения. «Уже 1 октября это будет Нягань и Октябрьский район, затем Сургут и Сургутский район. О своем графике и о том, чем будет насыщены содержания наших встреч, я буду сообщать в социальных сетях», добавила Комарова. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО депутаты собирают вопросы для ежегодного послания губернатора Натальи Комаровой. Члены двух думских комитетов (по соцразвитию и предпринимательству) выбрали вопросы, на которые в ходе ежегодного послания ответит глава округа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Задачи для властей ХМАО на 2024 году будут скорректированы с учетом предложений и вопросов югорчанан. Об этом сообщила губернатор округа Наталья Комарова в своем tg-канале. «Правительство автономного округа сейчас работает с документами в самой активной фазе по подготовке к отчету по своей работе за 2023 год. Мое обращение с задачами на 2024 год. Инвестиционное послание на 2024 год. Сейчас мы находимся в такой активно фазе. Что важно, те из ваши вопросы и предложения, которые больше всего заинтересуют югорчан, будут включены в те документы, о которых я сказала чуть выше», — сообщила губернатор. Кроме этого, глава округа анонсировала поездку по городам округа, на которых проведет открытые встречи с жителями и представителями муниципалитетов, где и будут отобраны самые популярные предложения. «Уже 1 октября это будет Нягань и Октябрьский район, затем Сургут и Сургутский район. О своем графике и о том, чем будет насыщены содержания наших встреч, я буду сообщать в социальных сетях», добавила Комарова. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО депутаты собирают вопросы для ежегодного послания губернатора Натальи Комаровой. Члены двух думских комитетов (по соцразвитию и предпринимательству) выбрали вопросы, на которые в ходе ежегодного послания ответит глава округа.