Baza: мужчина убил двух украинцев в Крыму из-за их недовольства Россией

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Клипарт по теме Коллекторы. Екатеринбург, бандитизм, бита, долг, насилие, грабеж, агрессия, выбивание долгов, вышибала
Мужчин напал на супружескую пару с битой, пишет Baza Фото:

В Ялте мужчина убил супружескую пару с Украины. Злоумышленник забил их битой и скрылся.

«Подозреваемый в убийстве семейной пары из Днепропетровской области Украины признался, что убил их за то, что они плохо отзывались о России и руководстве страны», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что подозреваемый был задержан. Мужчина избил супружескую пару битой в их собственном доме, а затем скрылся.

Задержанный мужчина, 60-летний Шавкат, признался в совершении убийства. Он был арестован полицией в селе Веселое под Судаком. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», передали в telegram-канале.

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В Ялте мужчина убил супружескую пару с Украины. Злоумышленник забил их битой и скрылся. «Подозреваемый в убийстве семейной пары из Днепропетровской области Украины признался, что убил их за то, что они плохо отзывались о России и руководстве страны», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что подозреваемый был задержан. Мужчина избил супружескую пару битой в их собственном доме, а затем скрылся. Задержанный мужчина, 60-летний Шавкат, признался в совершении убийства. Он был арестован полицией в селе Веселое под Судаком. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», передали в telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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