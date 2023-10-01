Baza: мужчина убил двух украинцев в Крыму из-за их недовольства Россией

Мужчин напал на супружескую пару с битой, пишет Baza
В Ялте мужчина убил супружескую пару с Украины. Злоумышленник забил их битой и скрылся.
«Подозреваемый в убийстве семейной пары из Днепропетровской области Украины признался, что убил их за то, что они плохо отзывались о России и руководстве страны», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что подозреваемый был задержан. Мужчина избил супружескую пару битой в их собственном доме, а затем скрылся.
Задержанный мужчина, 60-летний Шавкат, признался в совершении убийства. Он был арестован полицией в селе Веселое под Судаком. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», передали в telegram-канале.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!