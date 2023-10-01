Baza: мужчина убил двух украинцев в Крыму из-за их недовольства Россией

01 октября 2023 в 18:28 Размер текста - 17 +

Мужчин напал на супружескую пару с битой, пишет Baza Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ялте мужчина убил супружескую пару с Украины. Злоумышленник забил их битой и скрылся. «Подозреваемый в убийстве семейной пары из Днепропетровской области Украины признался, что убил их за то, что они плохо отзывались о России и руководстве страны», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что подозреваемый был задержан. Мужчина избил супружескую пару битой в их собственном доме, а затем скрылся. Задержанный мужчина, 60-летний Шавкат, признался в совершении убийства. Он был арестован полицией в селе Веселое под Судаком. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», передали в telegram-канале.

В Ялте мужчина убил супружескую пару с Украины. Злоумышленник забил их битой и скрылся. «Подозреваемый в убийстве семейной пары из Днепропетровской области Украины признался, что убил их за то, что они плохо отзывались о России и руководстве страны», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что подозреваемый был задержан. Мужчина избил супружескую пару битой в их собственном доме, а затем скрылся. Задержанный мужчина, 60-летний Шавкат, признался в совершении убийства. Он был арестован полицией в селе Веселое под Судаком. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», передали в telegram-канале.