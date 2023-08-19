Пермяк избил битой бывшего сокамерника, вымогая у него деньги

Житель Пермского края битой выбивал деньги у своего тюремного приятеля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Кунгура (Пермский край) вымогал у бывшего сокамерника деньги. Когда сокамерник сказал, что необходимо время для сбора средств — злоумышленник ударил его бейсбольной битой. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Кунгурского городского суда.

«Подсудимый вымогал деньги у знакомого, с которым раньше вместе отбывал срок в тюрьме. Он один раз ударил потерпевшего ладонью по лицу и еще несколько раз бейсбольной битой, чтобы тот быстрее нашел для него деньги», — указано в материалах суда.

На суде пермяк рассказал, что они с потерпевшим хорошо знакомы, вместе сидели раньше в тюрьме. После освобождения общались и иногда выпивали. Однажды он попросил бывшего сокамерника свозить его на своей машине до микрорайона «Нагорный». Тот согласился, но обратно везти отказался, сославшись на другие дела. По словам подсудимого, он решил проучить знакомого за отказ везти его обратно. Поэтому, пришел к бывшему сокамернику домой, стал его бить и требовать деньги. На сбор средств дал 45 минут.

Подсудимый подчеркнул, что потерпевший смог убежать из квартиры, когда он отвлекся на звонок по телефону. По приговору пермяк получил два года колонии строгого режима. Его взяли под стражу в зале суда.

Ранее житель Соликамска (Пермский край) ударил знакомого метровым деревянным бруском из-за сим-карты, забытой в телефоне. По приговору он получил 11 месяцев колонии-поселения.