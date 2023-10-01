Власти Когалыма планируют укрепить разрушенный участок до ноября Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Когалыме (ХМАО), одном из базовых городов компании «Лукойл», разрушается набережная реки Ингу-Ягун. В администрации города корреспонденту URA.RU сообщили, что водой подмыло участок береговых укреплений длиной порядка 12 метров.

«На набережной реки Ингу-Ягун идет разрушение, подмыло водой берегоукрепление на участке порядка 12 метров Сейчас проводятся работы по обследованию разрушающейся зоны, территорию оградили, планируем сделать частичное укрепление берега», — сообщили в администрации Когалыма.

Береговые укрепления в Когалыме были построены в 90-х годах. До ноября власти Когалыма укрепят берег, чтобы остановить разрушение. Восстановить набережную службы ЖКХ планируют в следующем году.

Ранее URA.RU писало, что в Когалыме для туристов устроят тур по реке Ингу-Ягун. В рамках проекта путешественники будут жить в чумах в прибрежном поселке.