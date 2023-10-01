01 октября 2023
30 сентября 2023

В вотчине «Лукойла» в ХМАО разрушается набережная. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Набережная реки. Нижневартовск, набережная, многоэтажки, дом, нижневартовск, река оби
Власти Когалыма планируют укрепить разрушенный участок до ноября Фото:

В Когалыме (ХМАО), одном из базовых городов компании «Лукойл», разрушается набережная реки Ингу-Ягун. В администрации города корреспонденту URA.RU сообщили, что водой подмыло участок береговых укреплений длиной порядка 12 метров.

«На набережной реки Ингу-Ягун идет разрушение, подмыло водой берегоукрепление на участке порядка 12 метров Сейчас проводятся работы по обследованию разрушающейся зоны, территорию оградили, планируем сделать частичное укрепление берега», — сообщили в администрации Когалыма.

Береговые укрепления в Когалыме были построены в 90-х годах. До ноября власти Когалыма укрепят берег, чтобы остановить разрушение. Восстановить набережную службы ЖКХ планируют в следующем году.

Ранее URA.RU писало, что в Когалыме для туристов устроят тур по реке Ингу-Ягун. В рамках проекта путешественники будут жить в чумах в прибрежном поселке.

В Когалыме подмыло береговые укрепления на набережной
В Когалыме подмыло береговые укрепления на набережной
Фото:

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В Когалыме (ХМАО), одном из базовых городов компании «Лукойл», разрушается набережная реки Ингу-Ягун. В администрации города корреспонденту URA.RU сообщили, что водой подмыло участок береговых укреплений длиной порядка 12 метров. «На набережной реки Ингу-Ягун идет разрушение, подмыло водой берегоукрепление на участке порядка 12 метров Сейчас проводятся работы по обследованию разрушающейся зоны, территорию оградили, планируем сделать частичное укрепление берега», — сообщили в администрации Когалыма. Береговые укрепления в Когалыме были построены в 90-х годах. До ноября власти Когалыма укрепят берег, чтобы остановить разрушение. Восстановить набережную службы ЖКХ планируют в следующем году. Ранее URA.RU писало, что в Когалыме для туристов устроят тур по реке Ингу-Ягун. В рамках проекта путешественники будут жить в чумах в прибрежном поселке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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