В Свердловской области автобус снес остановку и столб. Фото

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В момент аварии в салоне автобуса находился ребенок
В момент аварии в салоне автобуса находился ребенок

В поселке Пышма (Свердловская область) автобус снес остановочный павильон и столб. Последний раздавил припаркованную легковушку.

По данным УГИБДД по Свердловской области, инцидент произошел 2 октября в рабочем поселке Пышма. Водитель коммерческого автобуса «ПАЗ» потерял контроль за управлением и снес остановочный комплекс. Машина остановилась, когда въехала в деревянный столб, который раздавил припаркованную «Ладу».

«В момент аварии в салоне автобуса находилась девятилетняя девочка-пассажир. В настоящий момент ее осматривают медики, оказывают необходимую помощь», — сообщили в дорожной полиции.

Фото с места инцидента
Фото с места инцидента
Фото:

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В поселке Пышма (Свердловская область) автобус снес остановочный павильон и столб. Последний раздавил припаркованную легковушку. По данным УГИБДД по Свердловской области, инцидент произошел 2 октября в рабочем поселке Пышма. Водитель коммерческого автобуса «ПАЗ» потерял контроль за управлением и снес остановочный комплекс. Машина остановилась, когда въехала в деревянный столб, который раздавил припаркованную «Ладу». «В момент аварии в салоне автобуса находилась девятилетняя девочка-пассажир. В настоящий момент ее осматривают медики, оказывают необходимую помощь», — сообщили в дорожной полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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