В момент аварии в салоне автобуса находился ребенок УГИБДД по Свердловской области

В поселке Пышма (Свердловская область) автобус снес остановочный павильон и столб. Последний раздавил припаркованную легковушку.

По данным УГИБДД по Свердловской области, инцидент произошел 2 октября в рабочем поселке Пышма. Водитель коммерческого автобуса «ПАЗ» потерял контроль за управлением и снес остановочный комплекс. Машина остановилась, когда въехала в деревянный столб, который раздавил припаркованную «Ладу».

«В момент аварии в салоне автобуса находилась девятилетняя девочка-пассажир. В настоящий момент ее осматривают медики, оказывают необходимую помощь», — сообщили в дорожной полиции.