Житель ХМАО отсудил у владельца бани 50 тысяч рублей за травму в бассейне

Няганский городской суд защитил права посетителя банного комплекса Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель Нягани отсудил у владельца банного комплекса 50 тысяч рублей в качестве компенсации за травму. Официальная группа «Суды Югры» в социальной сети «ВКонтакте» сообщает, что мужчина порезал пальцы обеих ног о края сливной крышки бассейна.

«Во время предоставления услуг в банном комплексе мужчина порезал пальцы ног об острые края сливной крышки бассейна и вынужден был обратиться за помощью в медучреждение: в самом комплексе медик отсутствовал. Он обратился с суд, который взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в размере 30 тыс., штраф в размере 15 тыс. руб., а также стоимость услуг юриста — 5 000 рублей», — сообщают «Суды Югры».

Первичную помощь посетителю комплекса оказал банщик, который помог перевязать раны бинтами. После этого мужчина добрался на своем автомобиле до травмпункта, где ему оказали квалифицированную помощь. В качестве извинения владельцы комплекса предложили посетителю сертификат номиналом 10 тысяч на повторное посещение бани, но такая компенсация жителя Нягани не устроила и он обратился в суд. На момент публикации новости решение суда не вступило в законную силу.

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