Politico: Украина делает вид, что не видит раскол Запада из-за помощи

03 октября 2023 в 08:37 Размер текста - 17 +

Украине приходится закрывать глаза на раскол среди западных союзников Фото: Официальный сайт президента Украины Победа пророссийской партии на выборах в Словакии, приостановка поддержки Киева от США, а также отказ финансирования со стороны Польши говорят о расколе на Западе в отношении к Украине. Однако Киеву ничего не остается, кроме как закрыть на это глаза, пишет издание Politico. «Единый фронт Запада по Украине демонстрирует больше трещин, чем когда-либо, и у Киева нет другого выбора, кроме как ухмыляться и терпеть это», — написали в материале статьи. Уточняется, что толчки со стороны Польши, Словакии и США значительно подрывают заявления Запада о поддержке Киева в конфликте с Россией. Ранее Польша запретила импорт украинского зерна на свою территорию, защищая интересы собственных фермеров. Позже премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил о прекращении поставок оружия на Украину, передает телеканал 360. Также сообщалось о победе на парламентских выборах в Словакии пророссийски настроенного политика Роберта Фицо. Его партия активно выступает против помощи Киеву, а также гегемонии США и Евросоюза, пишет Life . Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Украина не боится результатов выборов и воспринимает это как реальность, напоминает MK.RU . Недавно стало известно о приостановке финансирования Украины Соединенными Штатами Америки. В Белом доме признались, что не располагают средствами для долгосрочной поддержки Киева, сообщает деловое издание «Взгляд». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Победа пророссийской партии на выборах в Словакии, приостановка поддержки Киева от США, а также отказ финансирования со стороны Польши говорят о расколе на Западе в отношении к Украине. Однако Киеву ничего не остается, кроме как закрыть на это глаза, пишет издание Politico. «Единый фронт Запада по Украине демонстрирует больше трещин, чем когда-либо, и у Киева нет другого выбора, кроме как ухмыляться и терпеть это», — написали в материале статьи. Уточняется, что толчки со стороны Польши, Словакии и США значительно подрывают заявления Запада о поддержке Киева в конфликте с Россией. Ранее Польша запретила импорт украинского зерна на свою территорию, защищая интересы собственных фермеров. Позже премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил о прекращении поставок оружия на Украину, передает телеканал 360. Также сообщалось о победе на парламентских выборах в Словакии пророссийски настроенного политика Роберта Фицо. Его партия активно выступает против помощи Киеву, а также гегемонии США и Евросоюза, пишет Life. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Украина не боится результатов выборов и воспринимает это как реальность, напоминает MK.RU. Недавно стало известно о приостановке финансирования Украины Соединенными Штатами Америки. В Белом доме признались, что не располагают средствами для долгосрочной поддержки Киева, сообщает деловое издание «Взгляд».