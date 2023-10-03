Свердловский маньяк перед убийством занимался с жертвами сексом

Мужчина принуждал девушек к сексу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Слесарь из Каменска-Уральского (Свердловская область), осужденный на 17 лет за убийство пяти женщин, расправлялся с жертвам не с целью ограбления. Мужчину признали виновным в насильственных действиях сексуального характера. Пытал он заложниц их же предметами одежды — колготками, поясом от куртки, сообщил URA.RU глава пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

«Преступления совершались не с целью ограбления. Орудием убийств были колготки, футболка, пояс от куртки и другие детали женской одежды. Одна из убитых возвращалась в 23:00 вечера домой с дискотеки. Ее путь проходил по территории местной школы, где и было совершено глумление. Еще одна погибшая подверглась нападению под предлогом знакомства», — рассказал Горелых.

По данным URA.RU, с четырьмя из пяти жертв мужчина перед тем, как убить их, занимался сексом. Причем по обоюдному согласию. Затем женщины его оскорбляли, и он их душил. Одна из них назвала случайного партнера импотентом. Насильно слесарь заставил заняться с ним сексом только 17-летнюю девушку.

44-летнего слесаря Михаила Незнамова приговорили к 17 годам лишения свободы. Его признали виновным по пунктам «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера). Все убийства он совершил в период с 2000 по 2005 годы. Самой младшей из его жертв было 17 лет, самой старшей — 29.

Мужчина душил жертв их колготками Фото: СУ СКР по Свердловской области