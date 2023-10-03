Правительство выделило больше миллиарда рублей на зарплаты сотрудникам МВД

На повышение зарплат сотрудников МВД выделили 1,3 млрд рублей
Правительство России выделило 1,3 млрд рублей на оплату труда гражданского персонала МВД. Информация об этом появилась в распоряжении URA.RU.
Распоряжение о выделении 1,3 млрд рублей уже подписано. Отмечается, что решение было принято в связи с увеличением минимального размера оплаты с 1 января 2023 года.
Ранее в РФ повысили размеры окладов сотрудников по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих службу по контракту. Согласно постановлению правительства, их зарплаты увеличились на 10,5%.
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