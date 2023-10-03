Правительство выделило больше миллиарда рублей на зарплаты сотрудникам МВД

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Отправка мобилизованных. Курган , мвд россии
На повышение зарплат сотрудников МВД выделили 1,3 млрд рублей Фото:

Правительство России выделило 1,3 млрд рублей на оплату труда гражданского персонала МВД. Информация об этом появилась в распоряжении URA.RU.

Распоряжение о выделении 1,3 млрд рублей уже подписано. Отмечается, что решение было принято в связи с увеличением минимального размера оплаты с 1 января 2023 года.

Ранее в РФ повысили размеры окладов сотрудников по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих службу по контракту. Согласно постановлению правительства, их зарплаты увеличились на 10,5%.

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Правительство России выделило 1,3 млрд рублей на оплату труда гражданского персонала МВД. Информация об этом появилась в распоряжении URA.RU. Распоряжение о выделении 1,3 млрд рублей уже подписано. Отмечается, что решение было принято в связи с увеличением минимального размера оплаты с 1 января 2023 года. Ранее в РФ повысили размеры окладов сотрудников по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих службу по контракту. Согласно постановлению правительства, их зарплаты увеличились на 10,5%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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