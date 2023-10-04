В Челябинске оставили в СИЗО жителей Индии, пытавшихся незаконно попасть в РФ

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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, дверь, сизо, зона, арест, ключи, колония, тюрьма, замок, следственный изолятор, тюремная камера
Задержанные при переходе госграницы индийцы остались в СИЗО Фото:

Центральный райсуд Челябинска 4 октября продлил содержание под стражей 12 гражданам Индии, которых пограничники задержали в августе при попытке перейти государственную границу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, они пробудут в СИЗО, минимум, до начала зимы.

«Суд постановил продлить всем 12 гражданам Индии меру пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца. Они пробудут в СИЗО до 7 декабря», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Индийцев задержали в Октябрьском районе области. Всего в группе было 13 человек. Один из них несовершеннолетний. Решение о его выдворении примет суд.

По данным URA.RU, конечной точкой путешествия группы должна была стать Германия. Туда нелегальные мигранты направлялись на заработки. Все они, по их утверждениям, были клиентами агента, который пообещал им помочь попасть в Европу. Индийцы доверились ему и выполняли все его указания вплоть до незаконного пересечения госграницы.

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Центральный райсуд Челябинска 4 октября продлил содержание под стражей 12 гражданам Индии, которых пограничники задержали в августе при попытке перейти государственную границу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, они пробудут в СИЗО, минимум, до начала зимы. «Суд постановил продлить всем 12 гражданам Индии меру пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца. Они пробудут в СИЗО до 7 декабря», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Индийцев задержали в Октябрьском районе области. Всего в группе было 13 человек. Один из них несовершеннолетний. Решение о его выдворении примет суд. По данным URA.RU, конечной точкой путешествия группы должна была стать Германия. Туда нелегальные мигранты направлялись на заработки. Все они, по их утверждениям, были клиентами агента, который пообещал им помочь попасть в Европу. Индийцы доверились ему и выполняли все его указания вплоть до незаконного пересечения госграницы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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