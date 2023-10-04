В Челябинске оставили в СИЗО жителей Индии, пытавшихся незаконно попасть в РФ

Задержанные при переходе госграницы индийцы остались в СИЗО Фото: Анна Майорова © URA.RU

Центральный райсуд Челябинска 4 октября продлил содержание под стражей 12 гражданам Индии, которых пограничники задержали в августе при попытке перейти государственную границу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, они пробудут в СИЗО, минимум, до начала зимы.

«Суд постановил продлить всем 12 гражданам Индии меру пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца. Они пробудут в СИЗО до 7 декабря», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Индийцев задержали в Октябрьском районе области. Всего в группе было 13 человек. Один из них несовершеннолетний. Решение о его выдворении примет суд.

По данным URA.RU, конечной точкой путешествия группы должна была стать Германия. Туда нелегальные мигранты направлялись на заработки. Все они, по их утверждениям, были клиентами агента, который пообещал им помочь попасть в Европу. Индийцы доверились ему и выполняли все его указания вплоть до незаконного пересечения госграницы.