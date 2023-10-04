Пермякам за помощь в поисках вандалов хотят платить 15 тысяч рублей

Информацию о личностях вандалов необходимо передавать в полицию Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Жителям Перми планируют выплачивать 15 тысяч рублей за данные о личностях вандалов, которые портят стены, заборы и другие объекты своими граффити. Правонарушения необходимо снимать на камеру и передавать всю информацию в полицию.

«Новая система разрабатывается по поручению губернатора Дмитрия Махонина и будет запущена этой осенью. При этом не требуется ловить или задерживать граффитистов. Достаточно информации о них, за которую планируется выплачивать 15 тысяч рублей. Возможно использовать видео с мобильных телефонов», — сообщило издание «В курсе.ру» со ссылкой первого замминистра тербезопасности Пермского края Альберта Марданова. О планируемом нововведении он сообщил в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин назначил ответственного за борьбу с недостоверной информацией в социальных сетях и мессенджерах. Соответствующие полномочия получил краевой Центр управления регионом.