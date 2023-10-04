Пермякам за помощь в поисках вандалов хотят платить 15 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Граффити на здании ГЦСИ. Екатеринбург, граффити, рисунок на стене
Информацию о личностях вандалов необходимо передавать в полицию Фото:

Жителям Перми планируют выплачивать 15 тысяч рублей за данные о личностях вандалов, которые портят стены, заборы и другие объекты своими граффити. Правонарушения необходимо снимать на камеру и передавать всю информацию в полицию.

«Новая система разрабатывается по поручению губернатора Дмитрия Махонина и будет запущена этой осенью. При этом не требуется ловить или задерживать граффитистов. Достаточно информации о них, за которую планируется выплачивать 15 тысяч рублей. Возможно использовать видео с мобильных телефонов», — сообщило издание «В курсе.ру» со ссылкой первого замминистра тербезопасности Пермского края Альберта Марданова. О планируемом нововведении он сообщил в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин назначил ответственного за борьбу с недостоверной информацией в социальных сетях и мессенджерах. Соответствующие полномочия получил краевой Центр управления регионом.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителям Перми планируют выплачивать 15 тысяч рублей за данные о личностях вандалов, которые портят стены, заборы и другие объекты своими граффити. Правонарушения необходимо снимать на камеру и передавать всю информацию в полицию. «Новая система разрабатывается по поручению губернатора Дмитрия Махонина и будет запущена этой осенью. При этом не требуется ловить или задерживать граффитистов. Достаточно информации о них, за которую планируется выплачивать 15 тысяч рублей. Возможно использовать видео с мобильных телефонов», — сообщило издание «В курсе.ру» со ссылкой первого замминистра тербезопасности Пермского края Альберта Марданова. О планируемом нововведении он сообщил в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин назначил ответственного за борьбу с недостоверной информацией в социальных сетях и мессенджерах. Соответствующие полномочия получил краевой Центр управления регионом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...