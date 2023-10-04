Пермский омбудсмен рассказал о военнослужащем, попавшем в плен

Мать пермского бойца обратилась к омбудсмену из-за сына, попавшего в плен

По словам матери бойца, ее сын находится в украинском плену Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Мать пермского военнослужащего Алексея Стрелкова, принимавшего участие в спецоперации, получила видео, в котором говорится, что ее сын находится в плену. Об этом URA.RU рассказал уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко. Омбусмен уточнил, что женщина обратилась к нему еще в июле.

«В июле ко мне с заявлением обратилась мама [Алексея Стрелкова]. Она сообщила, что ей прислали ссылку с видеороликом, из которого можно было понять, что сын находится в плену. Мной направлено соответствующее письмо в адрес уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой с просьбой подключиться к решению данного вопроса», — пояснил URA.RU Сапко.

В ряде открытых источников сообщается что Алексей Стрелков попал в плен, получив ранение. Дома у пермяка остались мать и маленький сын. Ранее Сапко рассказал, что в украинском плену находятся 11 человек, среди них — бывший мэр Чайковского Алексей Третьяков. Еще 53 военнослужащих из Прикамья числятся пропавшими без вести.