Пожарные Нижнего Тагила спасли пять человек из горящей квартиры

В Нижнем Тагиле на улице Гастелло загорелась квартира пятиэтажного дома, в которой находились пять человек, из них один ребенок. Спасатели спасли местных жителей и ликвидировали возгорание. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«В 14:06 часов поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме по улице Гастелло. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. Пожарно-спасательными подразделениями спасены пять человек, из них один ребенок», — говорится в сообщении. В тушении пожара были задействованы девять человек личного состава и три единицы спецтехники.
В 14:13 часов огонь был локализован, а через четыре минуты спасатели ликвидировали открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций здания завершились в 14:54 часов.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.