Пожарные Нижнего Тагила спасли пять человек из горящей квартиры

05 октября 2023 в 00:18 Размер текста - 17 +

Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Нижнем Тагиле на улице Гастелло загорелась квартира пятиэтажного дома, в которой находились пять человек, из них один ребенок. Спасатели спасли местных жителей и ликвидировали возгорание. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 14:06 часов поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме по улице Гастелло. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. Пожарно-спасательными подразделениями спасены пять человек, из них один ребенок», — говорится в сообщении. В тушении пожара были задействованы девять человек личного состава и три единицы спецтехники. В 14:13 часов огонь был локализован, а через четыре минуты спасатели ликвидировали открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций здания завершились в 14:54 часов.

В Нижнем Тагиле на улице Гастелло загорелась квартира пятиэтажного дома, в которой находились пять человек, из них один ребенок. Спасатели спасли местных жителей и ликвидировали возгорание. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 14:06 часов поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме по улице Гастелло. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. Пожарно-спасательными подразделениями спасены пять человек, из них один ребенок», — говорится в сообщении. В тушении пожара были задействованы девять человек личного состава и три единицы спецтехники. В 14:13 часов огонь был локализован, а через четыре минуты спасатели ликвидировали открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций здания завершились в 14:54 часов.