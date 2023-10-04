04 октября 2023

Пожарные Нижнего Тагила спасли пять человек из горящей квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв газа в жилом доме в г. Балашиха. Москва, мчс, спасатели
Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров Фото:

В Нижнем Тагиле на улице Гастелло загорелась квартира пятиэтажного дома, в которой находились пять человек, из них один ребенок. Спасатели спасли местных жителей и ликвидировали возгорание. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«В 14:06 часов поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме по улице Гастелло. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. Пожарно-спасательными подразделениями спасены пять человек, из них один ребенок», — говорится в сообщении. В тушении пожара были задействованы девять человек личного состава и три единицы спецтехники.

В 14:13 часов огонь был локализован, а через четыре минуты спасатели ликвидировали открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций здания завершились в 14:54 часов.

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В Нижнем Тагиле на улице Гастелло загорелась квартира пятиэтажного дома, в которой находились пять человек, из них один ребенок. Спасатели спасли местных жителей и ликвидировали возгорание. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 14:06 часов поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме по улице Гастелло. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. Пожарно-спасательными подразделениями спасены пять человек, из них один ребенок», — говорится в сообщении. В тушении пожара были задействованы девять человек личного состава и три единицы спецтехники. В 14:13 часов огонь был локализован, а через четыре минуты спасатели ликвидировали открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций здания завершились в 14:54 часов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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