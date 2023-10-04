Нефтяная компания из ХМАО распродает имущество из-за долгов

Нефтяная компания из ХМАО продает спецтехнику и оборудование для исследования скважин Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Нефтяная компания «Паритет» распродает имущество с производственной базы в Нижневартовске (ХМАО) из-за долгов. Представитель электронной торговой площадки сообщил агентству, что в списке лотов — транспорт, техника и оборудование для проведения исследования скважин и контейнер.

«На торгах продается имущество должника — НК „Паритет“: легковые автомобили, спецтехника и оборудование для нефтедобычи и двадцатифутовый контейнер. Ценовые предложения принимаем с 17 октября», — сообщил представитель ЭТП.

По данным портала «Федресурс», нефтяная компания «Паритет» признана банкротом. По решению арбитражного суда предприятие должно выплатить кредиторам сотни миллионов рублей.

Агентство направила в НК «Паритет» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продается коптильный завод, ранее принадлежавший банкротному рыбному хозяйству. Имущество продавали на торгах за 230 тысяч рублей.