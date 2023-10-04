Нефтяная компания из ХМАО распродает имущество из-за долгов

Нефтяная компания «Паритет» распродает имущество с производственной базы в Нижневартовске (ХМАО) из-за долгов. Представитель электронной торговой площадки сообщил агентству, что в списке лотов — транспорт, техника и оборудование для проведения исследования скважин и контейнер.
«На торгах продается имущество должника — НК „Паритет“: легковые автомобили, спецтехника и оборудование для нефтедобычи и двадцатифутовый контейнер. Ценовые предложения принимаем с 17 октября», — сообщил представитель ЭТП.
По данным портала «Федресурс», нефтяная компания «Паритет» признана банкротом. По решению арбитражного суда предприятие должно выплатить кредиторам сотни миллионов рублей.
Агентство направила в НК «Паритет» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продается коптильный завод, ранее принадлежавший банкротному рыбному хозяйству. Имущество продавали на торгах за 230 тысяч рублей.
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