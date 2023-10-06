Реконструкторы продемонстрировали призывникам форму военных лет Фото: Джанита Джаллатова © URA.RU

В военном комиссариате Чкаловского района Екатеринбурга для призывников устроили костюмированное представление. Исторические реконструкторы поведали о пышной военной форме при Петре I и о скромном обмундировании в Первую мировую войну, сообщает журналист URA.RU, побывавший на представлении.

«Прохождение призывной комиссии — дело не быстрое, поэтому ребятам надо запастись терпением. Чтобы им не приходилось скучать, мы решили позвать военных реконструкторов в формах разных эпох, чтобы разгрузить обстановку и поднять настроение», — поделился с корреспондентом агентства начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военкомата Чкаловского района города Иван Канивец.

По словам реконструктора петровской эпохи, первыми новую форму надели Преображенский и Семеновский полки, обученные царем еще в селах. Затем по европейской военной моде переоделась и вся армия. В 1703 году новое обмундирование стало включать камзол, верхний кафтан, узкие штаны, чулки, башмаки с пряжками.

При этом форма русского солдата в Первую мировую войну состояла из защитной гимнастерки, брюк, белья, портянок и кожаных сапог. Также солдату полагалась фуражка с кокардой и поясной ремень с бляхой. В зимнее время хлопчатобумажная форма заменялась на суконную. А вот в комплект формы РККА образца 1943 года входила пилотка с красной звездой-кокардой, гимнастерка, ремень солдатский полевой и галифе.

Ранее URA.RU писало о том, что во время осеннего призыва, который стартовал в России 1 октября, из Свердловской области призовут более трех тысяч молодых людей. Перед отправкой молодых людей переоденут в повседневную одежду и обеспечат банковскими картами.

Фото: Джанита Джаллатова © URA.RU