06 октября 2023

В ХМАО открыли отремонтированную больницу с обновленным оборудованием

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил Челябинскую областную больницу. Челябинск, операционная, светильник, больница
В Сургутском районе в больницу закупили новое оборудование Фото:

Губернатор Югры Наталья Комарова в ходе рабочей поездки в Сургутский район (ХМАО) осмотрела обновленную больницу, расположенную в поселке городского типа Барсово. В эксплуатацию ввели новое медицинское оборудование. Об это сообщила пресс-служба правительства региона.

«Поликлиника 26 сентября сдана в эксплуатацию. Раньше она располагалась на двух этажах, сейчас — на трех. За счет этого удалось организовать отделения функциональной диагностики, специализированной помощи, где ведут прием офтальмологи, хирурги, лор-врачи, инфекционисты, дерматологи. Также после капитального ремонта введено в эксплуатацию новое медицинское оборудование: офтальмологический тонометр, электрохирургический аппарат УЗИ и ЭКГ», — написала пресс-служба на официальном сайте.

По словам главного врача поликлиники Александра Пелевина, мощность медицинского заведения — 94 человека в смену. Он отметил, что раньше пациентам Барсово нужно было ездить в Белый Яр либо Солнечный, чтобы получить те услуги, которые сейчас может предоставить их больница.

Нововведением стало и открытие комнаты матери и ребенка, а также двух прививочных кабинетов для маленьких пациентов. Как отметили в пресс-службе правительства, капитальный ремонт поликлиники проходил с реализацией доступной среды для приема маломобильных групп населения.

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Губернатор Югры Наталья Комарова в ходе рабочей поездки в Сургутский район (ХМАО) осмотрела обновленную больницу, расположенную в поселке городского типа Барсово. В эксплуатацию ввели новое медицинское оборудование. Об это сообщила пресс-служба правительства региона. «Поликлиника 26 сентября сдана в эксплуатацию. Раньше она располагалась на двух этажах, сейчас — на трех. За счет этого удалось организовать отделения функциональной диагностики, специализированной помощи, где ведут прием офтальмологи, хирурги, лор-врачи, инфекционисты, дерматологи. Также после капитального ремонта введено в эксплуатацию новое медицинское оборудование: офтальмологический тонометр, электрохирургический аппарат УЗИ и ЭКГ», — написала пресс-служба на официальном сайте. По словам главного врача поликлиники Александра Пелевина, мощность медицинского заведения — 94 человека в смену. Он отметил, что раньше пациентам Барсово нужно было ездить в Белый Яр либо Солнечный, чтобы получить те услуги, которые сейчас может предоставить их больница. Нововведением стало и открытие комнаты матери и ребенка, а также двух прививочных кабинетов для маленьких пациентов. Как отметили в пресс-службе правительства, капитальный ремонт поликлиники проходил с реализацией доступной среды для приема маломобильных групп населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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