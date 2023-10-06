06 октября 2023

В Свердловской области произошло смертельное ДТП. Видео

На трассе Первоуральск — Шаля в ДТП погибли водитель и пассажир
© Служба новостей «URA.RU»
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Оцепление недалеко от места крушения вертолета авиаотряда ФСБ. Челябинск , гаи, полиция, гибдд, оцепление, дпс
На участке ДТП организовано одностороннее движение (архивное фото) Фото:

В Свердловской области на 51-м километре автодороги Первоуральск — Шаля в лобовом столкновении погибли водитель и пассажир «ВАЗ 2112». Об этом URA.RU рассказали в региональной Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля „ВАЗ 2112“ и „Хонда Степ Вагон“, по причине выезда одного из них на встречную полосу. В результате ДТП водитель и пассажир отечественного автомобиля от полученных травм скончались на месте. Второй водитель с переломом ключицы доставлен в больницу», — сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

На участке столкновения автомобилей организовано одностороннее движение. Сотрудники полиции проводят процессуальные действия и выясняют подробности происшествия.

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В Свердловской области на 51-м километре автодороги Первоуральск — Шаля в лобовом столкновении погибли водитель и пассажир «ВАЗ 2112». Об этом URA.RU рассказали в региональной Госавтоинспекции. «По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля „ВАЗ 2112“ и „Хонда Степ Вагон“, по причине выезда одного из них на встречную полосу. В результате ДТП водитель и пассажир отечественного автомобиля от полученных травм скончались на месте. Второй водитель с переломом ключицы доставлен в больницу», — сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области. На участке столкновения автомобилей организовано одностороннее движение. Сотрудники полиции проводят процессуальные действия и выясняют подробности происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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