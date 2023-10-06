В Свердловской области на 51-м километре автодороги Первоуральск — Шаля в лобовом столкновении погибли водитель и пассажир «ВАЗ 2112». Об этом URA.RU рассказали в региональной Госавтоинспекции.
«По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля „ВАЗ 2112“ и „Хонда Степ Вагон“, по причине выезда одного из них на встречную полосу. В результате ДТП водитель и пассажир отечественного автомобиля от полученных травм скончались на месте. Второй водитель с переломом ключицы доставлен в больницу», — сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.
На участке столкновения автомобилей организовано одностороннее движение. Сотрудники полиции проводят процессуальные действия и выясняют подробности происшествия.
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