Минздрав РФ примет новое решение по выдаче лекарства трехлетнему Мише Бахтину со СМА

В Минздраве РФ отцу Миши Бахтина, страдающего спинальной мышечной атрофией (СМА), пообещали разобраться в сложившейся ситуации с выдачей препарата «Рисдиплам» смертельно больному ребенку. Ответ на обращение Дмитрия в профильном министерстве обещали дать 12 октября. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила мама Миши Яна.
«Дмитрия во время пикета пригласили в Минздрав РФ. Там он общался с директором Департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Еленой Шишко. Дмитрий написал обращение в Минздрав РФ. Там пообещали начать разбираться в вопросе и не затягивать. Сказали, что дадут ответ в четверг», — рассказала Яна.
Ранее URA.RU писало о том, что Дмитрий Бахтин вышел на одиночный пикет на Красную площадь. Отец тяжелобольного ребенка просил о помощи президента России Владимира Путина. Во время пикета уральца задержала полиция, после чего доставила в отдел полиции Китай-город УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве. Вся актуальная история борьбы семьи Бахтиных за сына — в сюжете URA.RU.
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