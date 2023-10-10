Минздрав РФ примет новое решение по выдаче лекарства трехлетнему Мише Бахтину со СМА

Минздрав РФ даст ответ на обращение отца Миши Бахтина со СМА 12 октября

10 октября 2023 в 14:39 Размер текста - 17 +

Елена Шишко, по словам Яны, обещала дать ответ по ситуации в четверг Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Родители Миши Бахтина со СМА борются за дорогостоящий препарат В Минздраве РФ отцу Миши Бахтина, страдающего спинальной мышечной атрофией (СМА), пообещали разобраться в сложившейся ситуации с выдачей препарата «Рисдиплам» смертельно больному ребенку. Ответ на обращение Дмитрия в профильном министерстве обещали дать 12 октября. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила мама Миши Яна. «Дмитрия во время пикета пригласили в Минздрав РФ. Там он общался с директором Департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Еленой Шишко. Дмитрий написал обращение в Минздрав РФ. Там пообещали начать разбираться в вопросе и не затягивать. Сказали, что дадут ответ в четверг», — рассказала Яна. Ранее URA.RU писало о том, что Дмитрий Бахтин вышел на одиночный пикет на Красную площадь. Отец тяжелобольного ребенка просил о помощи президента России Владимира Путина. Во время пикета уральца задержала полиция, после чего доставила в отдел полиции Китай-город УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве. Вся актуальная история борьбы семьи Бахтиных за сына — в сюжете URA.RU.

В Минздраве РФ отцу Миши Бахтина, страдающего спинальной мышечной атрофией (СМА), пообещали разобраться в сложившейся ситуации с выдачей препарата «Рисдиплам» смертельно больному ребенку. Ответ на обращение Дмитрия в профильном министерстве обещали дать 12 октября. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила мама Миши Яна. «Дмитрия во время пикета пригласили в Минздрав РФ. Там он общался с директором Департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Еленой Шишко. Дмитрий написал обращение в Минздрав РФ. Там пообещали начать разбираться в вопросе и не затягивать. Сказали, что дадут ответ в четверг», — рассказала Яна. Ранее URA.RU писало о том, что Дмитрий Бахтин вышел на одиночный пикет на Красную площадь. Отец тяжелобольного ребенка просил о помощи президента России Владимира Путина. Во время пикета уральца задержала полиция, после чего доставила в отдел полиции Китай-город УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве. Вся актуальная история борьбы семьи Бахтиных за сына — в сюжете URA.RU.