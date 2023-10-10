Минздрав РФ примет новое решение по выдаче лекарства трехлетнему Мише Бахтину со СМА

Минздрав РФ даст ответ на обращение отца Миши Бахтина со СМА 12 октября
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пикет по состоянию Миши Бахтина у здания прокуратуры Свердловской области. Екатеринбург , бахтин миша, бахтина яна
Елена Шишко, по словам Яны, обещала дать ответ по ситуации в четверг Фото:
новость из сюжета
Родители Миши Бахтина со СМА борются за дорогостоящий препарат

В Минздраве РФ отцу Миши Бахтина, страдающего спинальной мышечной атрофией (СМА), пообещали разобраться в сложившейся ситуации с выдачей препарата «Рисдиплам» смертельно больному ребенку. Ответ на обращение Дмитрия в профильном министерстве обещали дать 12 октября. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила мама Миши Яна.

«Дмитрия во время пикета пригласили в Минздрав РФ. Там он общался с директором Департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Еленой Шишко. Дмитрий написал обращение в Минздрав РФ. Там пообещали начать разбираться в вопросе и не затягивать. Сказали, что дадут ответ в четверг», — рассказала Яна.

Ранее URA.RU писало о том, что Дмитрий Бахтин вышел на одиночный пикет на Красную площадь. Отец тяжелобольного ребенка просил о помощи президента России Владимира Путина. Во время пикета уральца задержала полиция, после чего доставила в отдел полиции Китай-город УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве. Вся актуальная история борьбы семьи Бахтиных за сына — в сюжете URA.RU.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Минздраве РФ отцу Миши Бахтина, страдающего спинальной мышечной атрофией (СМА), пообещали разобраться в сложившейся ситуации с выдачей препарата «Рисдиплам» смертельно больному ребенку. Ответ на обращение Дмитрия в профильном министерстве обещали дать 12 октября. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила мама Миши Яна. «Дмитрия во время пикета пригласили в Минздрав РФ. Там он общался с директором Департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Еленой Шишко. Дмитрий написал обращение в Минздрав РФ. Там пообещали начать разбираться в вопросе и не затягивать. Сказали, что дадут ответ в четверг», — рассказала Яна. Ранее URA.RU писало о том, что Дмитрий Бахтин вышел на одиночный пикет на Красную площадь. Отец тяжелобольного ребенка просил о помощи президента России Владимира Путина. Во время пикета уральца задержала полиция, после чего доставила в отдел полиции Китай-город УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве. Вся актуальная история борьбы семьи Бахтиных за сына — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...