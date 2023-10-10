На 231 км трассы Екатеринбург-Тюмень произошла авария с участием «Газели» и школьного автобуса. Водитель грузовика уснул за рулем и врезался в транспорт, который перевозил детей. Об этом сообщает ГИБДД по Свердловской области.
«По предварительным данным, водитель грузовой автомашины Газель, двигаясь в сторону Екатеринбурга, уснул за рулем, вследствие чего допустил столкновение с впереди движущимся школьным автобусом „Паз“. В результате аварии люди не пострадали. Транспортные средства получили механические повреждения», — рассказали в ведомстве.
В момент аварии в автобусе находилось 9 детей, которые ехали в школу. Никто из них не пострадал, после ДТП их доставили на учебы резервным транспортом. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД,
Ранее дорожные происшествия с участием школьного автобуса уже случались на Тюмень — Екатеринбург. В мае 2023 года транспорт, перевозивший детей, разворачивался посреди дороги, а в него врезался автомобиль марки Lada.
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