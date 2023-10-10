10 октября 2023

Водитель «Газели» влетел в школьный автобус на трассе Екатеринбург-Тюмень. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь, школьный автобус, дети, желтый автобус
Никто из детей в аварии не пострадал Фото:

На 231 км трассы Екатеринбург-Тюмень произошла авария с участием «Газели» и школьного автобуса. Водитель грузовика уснул за рулем и врезался в транспорт, который перевозил детей. Об этом сообщает ГИБДД по Свердловской области.

«По предварительным данным, водитель грузовой автомашины Газель, двигаясь в сторону Екатеринбурга, уснул за рулем, вследствие чего допустил столкновение с впереди движущимся школьным автобусом „Паз“. В результате аварии люди не пострадали. Транспортные средства получили механические повреждения», — рассказали в ведомстве.

В момент аварии в автобусе находилось 9 детей, которые ехали в школу. Никто из них не пострадал, после ДТП их доставили на учебы резервным транспортом. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД,

Ранее дорожные происшествия с участием школьного автобуса уже случались на Тюмень — Екатеринбург. В мае 2023 года транспорт, перевозивший детей, разворачивался посреди дороги, а в него врезался автомобиль марки Lada.

Фото:
Фото:

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На 231 км трассы Екатеринбург-Тюмень произошла авария с участием «Газели» и школьного автобуса. Водитель грузовика уснул за рулем и врезался в транспорт, который перевозил детей. Об этом сообщает ГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, водитель грузовой автомашины Газель, двигаясь в сторону Екатеринбурга, уснул за рулем, вследствие чего допустил столкновение с впереди движущимся школьным автобусом „Паз“. В результате аварии люди не пострадали. Транспортные средства получили механические повреждения», — рассказали в ведомстве. В момент аварии в автобусе находилось 9 детей, которые ехали в школу. Никто из них не пострадал, после ДТП их доставили на учебы резервным транспортом. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, Ранее дорожные происшествия с участием школьного автобуса уже случались на Тюмень — Екатеринбург. В мае 2023 года транспорт, перевозивший детей, разворачивался посреди дороги, а в него врезался автомобиль марки Lada.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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