Война между Палестиной и Израилем началась из-за неспособности разведки еврейского государства отслеживать некоторые каналы связи и зависимости от устройств для наблюдения за границей страны, которое часто отключалось противником. Об этом написали журналисты The New York Times Ронен Бергман и Патрик Кингсли со ссылкой на американских чиновников.
«Неспособность сотрудников разведки [Израиля] отслеживать ключевые каналы связи, используемые палестинскими террористами», — рассказали журналистам собеседники. Также еврейское государство было слишком зависимо от оборудования для наблюдения за границей, которое нередко отключалось врагами. Это и приводило набегам на израильские военные объекты.
Также командиры израильской армии были сосредоточены на одной приграничной базе, которую захватили в начале конфликта с движением ХАМАС, что мешало коммуникации с другими вооруженными формированиями. Кроме того, израильтяне поверили заявлениям военных лидеров Газы по частным каналам о том, что они не готовятся к войне.
Война Палестины и Израиля началась 7 октября. Тогда палестинские боевики движения ХАМАС ворвались на территорию еврейского государства. Президент России Владимир Путин назвал обострение конфликта примером провальной политики США, передает деловое издание «Взгляд».
Война между Палестиной и Израилем началась из-за неспособности разведки еврейского государства отслеживать некоторые каналы связи и зависимости от устройств для наблюдения за границей страны, которое часто отключалось противником. Об этом написали журналисты The New York Times Ронен Бергман и Патрик Кингсли со ссылкой на американских чиновников. «Неспособность сотрудников разведки [Израиля] отслеживать ключевые каналы связи, используемые палестинскими террористами», — рассказали журналистам собеседники. Также еврейское государство было слишком зависимо от оборудования для наблюдения за границей, которое нередко отключалось врагами. Это и приводило набегам на израильские военные объекты. Также командиры израильской армии были сосредоточены на одной приграничной базе, которую захватили в начале конфликта с движением ХАМАС, что мешало коммуникации с другими вооруженными формированиями. Кроме того, израильтяне поверили заявлениям военных лидеров Газы по частным каналам о том, что они не готовятся к войне. Война Палестины и Израиля началась 7 октября. Тогда палестинские боевики движения ХАМАС ворвались на территорию еврейского государства. Президент России Владимир Путин назвал обострение конфликта примером провальной политики США, передает деловое издание «Взгляд».