В США назвали ошибки Израиля, которые привели к войне с ХАМАС

Журналисты NYT заявили о четырех ошибках Израиля, приведших к войне с Палестиной

11 октября 2023 в 12:42 Размер текста - 17 +

Разведка Израиля не могла отслеживать каналы связи, используемые ХАМАСом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Война между Палестиной и Израилем началась из-за неспособности разведки еврейского государства отслеживать некоторые каналы связи и зависимости от устройств для наблюдения за границей страны, которое часто отключалось противником. Об этом написали журналисты The New York Times Ронен Бергман и Патрик Кингсли со ссылкой на американских чиновников. «Неспособность сотрудников разведки [Израиля] отслеживать ключевые каналы связи, используемые палестинскими террористами», — рассказали журналистам собеседники. Также еврейское государство было слишком зависимо от оборудования для наблюдения за границей, которое нередко отключалось врагами. Это и приводило набегам на израильские военные объекты. Также командиры израильской армии были сосредоточены на одной приграничной базе, которую захватили в начале конфликта с движением ХАМАС, что мешало коммуникации с другими вооруженными формированиями. Кроме того, израильтяне поверили заявлениям военных лидеров Газы по частным каналам о том, что они не готовятся к войне. Война Палестины и Израиля началась 7 октября. Тогда палестинские боевики движения ХАМАС ворвались на территорию еврейского государства. Президент России Владимир Путин назвал обострение конфликта примером провальной политики США, передает деловое издание «Взгляд». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Война между Палестиной и Израилем началась из-за неспособности разведки еврейского государства отслеживать некоторые каналы связи и зависимости от устройств для наблюдения за границей страны, которое часто отключалось противником. Об этом написали журналисты The New York Times Ронен Бергман и Патрик Кингсли со ссылкой на американских чиновников. «Неспособность сотрудников разведки [Израиля] отслеживать ключевые каналы связи, используемые палестинскими террористами», — рассказали журналистам собеседники. Также еврейское государство было слишком зависимо от оборудования для наблюдения за границей, которое нередко отключалось врагами. Это и приводило набегам на израильские военные объекты. Также командиры израильской армии были сосредоточены на одной приграничной базе, которую захватили в начале конфликта с движением ХАМАС, что мешало коммуникации с другими вооруженными формированиями. Кроме того, израильтяне поверили заявлениям военных лидеров Газы по частным каналам о том, что они не готовятся к войне. Война Палестины и Израиля началась 7 октября. Тогда палестинские боевики движения ХАМАС ворвались на территорию еврейского государства. Президент России Владимир Путин назвал обострение конфликта примером провальной политики США, передает деловое издание «Взгляд».