Украина атаковала Россию десятками дронов

В течение минувшей ночи средствами ПВО было уничтожено 42 беспилотника, запущенных с территории Украины над различными регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Все цели были успешно ликвидированы. Ранее в ночь на 11 октября в нескольких регионах страны была объявлена угроза атаки дронов ВСУ.
