Испытатель лифтов прокомментировал инцидент с лифтом в пермской больнице

Испытатель лифтов Каменских исключил падение лифта с людьми в больнице в Перми

11 октября 2023 в 13:04 Размер текста - 17 +

По словам Романа Каменских, в системе работы лифта предусмотрены устройства безопасности, которые исключают его падение Фото: Александр Мамаев © URA.RU Вероятность того, что лифт в пермской больнице рухнул, очень низкая. Скорее всего, кабина резко пошла вниз, а затем остановилась из-за сработавших устройства безопасности. Такое мнение СМИ высказал руководитель испытательной лаборатории Западно-Уральского регионального экспертного центра «Диагностика» Роман Каменских. «Лифт может упасть только в том случае, если обрезать все тяговые элементы, на которых, грубо говоря, висит кабина. На моей 20-летней практике работы с лифтами такого не случалось. У лифта предусмотрены не только электрические, но и механические устройства безопасности. Даже, если все тяговые канаты обрезать (а их не менее двух должно быть), то сработает ограничитель скорости. Он „поймает“ кабину на устройствах-ловителях, то есть кабина не упадет», — объяснил perm.aif.ru Каменских. Ранее URA.RU рассказывало об инциденте с лифтом в больнице Архангела Михаила и всех небесных сил. Кабина, в которой находились сотрудники учреждения и пациенты, сорвался вниз. В результате несколько человек получили легкие травмы. После случившегося СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч.1 ст. 238 УК РФ). Ход расследования обстоятельств случившегося взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вероятность того, что лифт в пермской больнице рухнул, очень низкая. Скорее всего, кабина резко пошла вниз, а затем остановилась из-за сработавших устройства безопасности. Такое мнение СМИ высказал руководитель испытательной лаборатории Западно-Уральского регионального экспертного центра «Диагностика» Роман Каменских. «Лифт может упасть только в том случае, если обрезать все тяговые элементы, на которых, грубо говоря, висит кабина. На моей 20-летней практике работы с лифтами такого не случалось. У лифта предусмотрены не только электрические, но и механические устройства безопасности. Даже, если все тяговые канаты обрезать (а их не менее двух должно быть), то сработает ограничитель скорости. Он „поймает“ кабину на устройствах-ловителях, то есть кабина не упадет», — объяснил perm.aif.ru Каменских. Ранее URA.RU рассказывало об инциденте с лифтом в больнице Архангела Михаила и всех небесных сил. Кабина, в которой находились сотрудники учреждения и пациенты, сорвался вниз. В результате несколько человек получили легкие травмы. После случившегося СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч.1 ст. 238 УК РФ). Ход расследования обстоятельств случившегося взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.