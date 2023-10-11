11 октября 2023

Челябинец оборудовал собственный дом под выращивание конопли

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ломбард. Челябинск, полиция, полицейский
Полиция задержала мужчину за выращивание конопли Фото:

В поселке Увильды в Кыштыме Челябинской области полицейские задержали местного жителя, который оборудовал в своем доме мини-теплицу где выращивал коноплю. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств в особо крупном размере). В гараже найдены высушенные кусты. При обыске дома обнаружили еще шесть банок с 300 свертками с наркотиками. Общая масса изъятого растения составила около 800 граммов», — сообщили в ведомстве.

Задержанным оказался ранее не судимый 35-летний мужчина. Коноплю он выращивал для сбыта и личного употребления. После допроса его отпустили под подписку о невыезде.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Увильды в Кыштыме Челябинской области полицейские задержали местного жителя, который оборудовал в своем доме мини-теплицу где выращивал коноплю. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств в особо крупном размере). В гараже найдены высушенные кусты. При обыске дома обнаружили еще шесть банок с 300 свертками с наркотиками. Общая масса изъятого растения составила около 800 граммов», — сообщили в ведомстве. Задержанным оказался ранее не судимый 35-летний мужчина. Коноплю он выращивал для сбыта и личного употребления. После допроса его отпустили под подписку о невыезде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...