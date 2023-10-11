Челябинец оборудовал собственный дом под выращивание конопли

12 октября 2023 в 11:24 Размер текста - 17 +

Полиция задержала мужчину за выращивание конопли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В поселке Увильды в Кыштыме Челябинской области полицейские задержали местного жителя, который оборудовал в своем доме мини-теплицу где выращивал коноплю. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств в особо крупном размере). В гараже найдены высушенные кусты. При обыске дома обнаружили еще шесть банок с 300 свертками с наркотиками. Общая масса изъятого растения составила около 800 граммов», — сообщили в ведомстве. Задержанным оказался ранее не судимый 35-летний мужчина. Коноплю он выращивал для сбыта и личного употребления. После допроса его отпустили под подписку о невыезде.

В поселке Увильды в Кыштыме Челябинской области полицейские задержали местного жителя, который оборудовал в своем доме мини-теплицу где выращивал коноплю. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств в особо крупном размере). В гараже найдены высушенные кусты. При обыске дома обнаружили еще шесть банок с 300 свертками с наркотиками. Общая масса изъятого растения составила около 800 граммов», — сообщили в ведомстве. Задержанным оказался ранее не судимый 35-летний мужчина. Коноплю он выращивал для сбыта и личного употребления. После допроса его отпустили под подписку о невыезде.