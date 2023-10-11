Свердловские чиновники не смогли оспорить штраф из-за пожарной безопасности Серовскую мэрию оштрафовали из-за несоблюдения пожарной безопасности 12 октября 2023 в 13:32 Размер текста - 17 + Чиновники пытались оспорить решение суда (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэрия Серова заплатит 150 тысяч рублей за несоблюдение требований пожарной безопасности. Чиновники пытались оспорить решение, но не смогли, сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловского областного суда. Специалисты Госпожнадзора в апреле организовали проверку в Серовском округе. В ходе ревизии были выявлены нарушения пожарной безопасности на десяти водоемах и в нескольких поселках. В населенных пунктах выявлены свалки мусора и горючих отходов. При этом пожарные гидранты были неисправны. «В 14 населенных пунктах и на двух жд-станциях нет звукового оповещения в случае возникновения пожара», — добавили в пресс-службе облсуда. По итогам проверки Серовскую администрацию наказали штрафом в размере 150 тысяч рублей. Представитель мэрии просил отменить решение, но суд отказал чиновникам. Мэрия Серова заплатит 150 тысяч рублей за несоблюдение требований пожарной безопасности. Чиновники пытались оспорить решение, но не смогли, сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловского областного суда. Специалисты Госпожнадзора в апреле организовали проверку в Серовском округе. В ходе ревизии были выявлены нарушения пожарной безопасности на десяти водоемах и в нескольких поселках. В населенных пунктах выявлены свалки мусора и горючих отходов. При этом пожарные гидранты были неисправны. «В 14 населенных пунктах и на двух жд-станциях нет звукового оповещения в случае возникновения пожара», — добавили в пресс-службе облсуда. По итогам проверки Серовскую администрацию наказали штрафом в размере 150 тысяч рублей. Представитель мэрии просил отменить решение, но суд отказал чиновникам. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям