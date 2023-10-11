11 октября 2023

Свердловские чиновники не смогли оспорить штраф из-за пожарной безопасности

Серовскую мэрию оштрафовали из-за несоблюдения пожарной безопасности
© Служба новостей «URA.RU»
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Чиновники пытались оспорить решение суда (архивное фото) Фото:

Мэрия Серова заплатит 150 тысяч рублей за несоблюдение требований пожарной безопасности. Чиновники пытались оспорить решение, но не смогли, сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловского областного суда.

Специалисты Госпожнадзора в апреле организовали проверку в Серовском округе. В ходе ревизии были выявлены нарушения пожарной безопасности на десяти водоемах и в нескольких поселках. В населенных пунктах выявлены свалки мусора и горючих отходов. При этом пожарные гидранты были неисправны.

«В 14 населенных пунктах и на двух жд-станциях нет звукового оповещения в случае возникновения пожара», — добавили в пресс-службе облсуда. По итогам проверки Серовскую администрацию наказали штрафом в размере 150 тысяч рублей. Представитель мэрии просил отменить решение, но суд отказал чиновникам.

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Мэрия Серова заплатит 150 тысяч рублей за несоблюдение требований пожарной безопасности. Чиновники пытались оспорить решение, но не смогли, сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловского областного суда. Специалисты Госпожнадзора в апреле организовали проверку в Серовском округе. В ходе ревизии были выявлены нарушения пожарной безопасности на десяти водоемах и в нескольких поселках. В населенных пунктах выявлены свалки мусора и горючих отходов. При этом пожарные гидранты были неисправны. «В 14 населенных пунктах и на двух жд-станциях нет звукового оповещения в случае возникновения пожара», — добавили в пресс-службе облсуда. По итогам проверки Серовскую администрацию наказали штрафом в размере 150 тысяч рублей. Представитель мэрии просил отменить решение, но суд отказал чиновникам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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