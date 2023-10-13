В Березовском осудили мужчину, убившего друга из-за открытой квартиры

Мужчина пришел к другу в состоянии опьянения (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Березовском осудили 41-летнего кладовщика, который забил до смерти товарища из-за оставленной открытой квартиры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Мужчину признали виновным за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Ссора между ними произошла 18 февраля. Подсудимый, по данным СКР, пришел в гости к знакомому в состоянии опьянения и стал предъявлять претензии ему за то, что он накануне оставил открытой его квартиру. После этого он избил мужчину, тот от полученных травм скончался в больнице. Подсудимый получил девять лет колонии строго режима и иск на 300 тысяч рублей.

Оперативники, прибывшие в тот день на место ЧП, застали в квартире еще нескольких граждан, добавил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Особое подозрение у сыщиков вызвал именно фигурант этой истории, так как у него у одного на черных ботинках имелись следы бурого цвета, похожие на кровь. Сам заподозренный, когда оперуполномоченные его спросили о природе происхождения данных пятен, не смог пояснить ничего внятного. В дальнейшем оперативники обличили гражданина в содеянном», — пояснил Горелых