УМВД ХМАО назвало условия увольнения сотрудниц отдела миграции, подозреваемых в халатности

Сотрудниц отдела миграции ХМАО уволят, если обвинения в халатности подтвердятся

13 октября 2023 в 15:44 Размер текста - 17 +

Сотрудниц отдела миграции ХМАО уволят, если обвинения в халатности подтвердятся Фото: Владимир Жабриков © URA.RU УМВД России по ХМАО начало служебную проверку по факту возможной причастности начальницы отдела по вопросам миграции Нижневартовска и двух ее подчиненных к незаконной регистрации иностранных граждан. Официальный telegram-канал ведомства сообщает, что сотрудниц ОВМ ждет увольнение, если информация подтвердится. «Оперативниками собственной безопасности по поручению врио начальника УМВД России по ХМАО — Югре полковника внутренней службы С. Лепы устанавливаются обстоятельства возможной причастности трех сотрудников отдела по вопросам миграции УМВД России по г. Нижневартовску к противоправной деятельности. В настоящее время полицейскими проводится служебная проверка, направленная на установление обстоятельств и причин произошедшего. При подтверждении вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке», — указано в публикации. Кроме того, наказание ждет и непосредственных руководителей виновных. Их пообещали привлечь к дисциплинарной ответственности. Ранее URA.RU писало о возбуждении уголовного дела в отношении начальницы ОВМ и двух ее подчиненных. Их подозревают в халатности из-за выявления незаконно поставленных на учет 1285 мигрантов в Нижневартовске. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

УМВД России по ХМАО начало служебную проверку по факту возможной причастности начальницы отдела по вопросам миграции Нижневартовска и двух ее подчиненных к незаконной регистрации иностранных граждан. Официальный telegram-канал ведомства сообщает, что сотрудниц ОВМ ждет увольнение, если информация подтвердится. «Оперативниками собственной безопасности по поручению врио начальника УМВД России по ХМАО — Югре полковника внутренней службы С. Лепы устанавливаются обстоятельства возможной причастности трех сотрудников отдела по вопросам миграции УМВД России по г. Нижневартовску к противоправной деятельности. В настоящее время полицейскими проводится служебная проверка, направленная на установление обстоятельств и причин произошедшего. При подтверждении вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке», — указано в публикации. Кроме того, наказание ждет и непосредственных руководителей виновных. Их пообещали привлечь к дисциплинарной ответственности. Ранее URA.RU писало о возбуждении уголовного дела в отношении начальницы ОВМ и двух ее подчиненных. Их подозревают в халатности из-за выявления незаконно поставленных на учет 1285 мигрантов в Нижневартовске.