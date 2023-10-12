12 октября 2023

УМВД ХМАО назвало условия увольнения сотрудниц отдела миграции, подозреваемых в халатности

Сотрудниц отдела миграции ХМАО уволят, если обвинения в халатности подтвердятся
© Служба новостей «URA.RU»
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Задержание Евгения Ройзмана и заседание в Ленинском райсуде. Екатеринбург, удостоверение полицейского, полиция, мвд рф, удостоверение мвд
Сотрудниц отдела миграции ХМАО уволят, если обвинения в халатности подтвердятся Фото:

УМВД России по ХМАО начало служебную проверку по факту возможной причастности начальницы отдела по вопросам миграции Нижневартовска и двух ее подчиненных к незаконной регистрации иностранных граждан. Официальный telegram-канал ведомства сообщает, что сотрудниц ОВМ ждет увольнение, если информация подтвердится.

«Оперативниками собственной безопасности по поручению врио начальника УМВД России по ХМАО — Югре полковника внутренней службы С. Лепы устанавливаются обстоятельства возможной причастности трех сотрудников отдела по вопросам миграции УМВД России по г. Нижневартовску к противоправной деятельности. В настоящее время полицейскими проводится служебная проверка, направленная на установление обстоятельств и причин произошедшего. При подтверждении вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке», — указано в публикации.

Кроме того, наказание ждет и непосредственных руководителей виновных. Их пообещали привлечь к дисциплинарной ответственности.

Ранее URA.RU писало о возбуждении уголовного дела в отношении начальницы ОВМ и двух ее подчиненных. Их подозревают в халатности из-за выявления незаконно поставленных на учет 1285 мигрантов в Нижневартовске.

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УМВД России по ХМАО начало служебную проверку по факту возможной причастности начальницы отдела по вопросам миграции Нижневартовска и двух ее подчиненных к незаконной регистрации иностранных граждан. Официальный telegram-канал ведомства сообщает, что сотрудниц ОВМ ждет увольнение, если информация подтвердится. «Оперативниками собственной безопасности по поручению врио начальника УМВД России по ХМАО — Югре полковника внутренней службы С. Лепы устанавливаются обстоятельства возможной причастности трех сотрудников отдела по вопросам миграции УМВД России по г. Нижневартовску к противоправной деятельности. В настоящее время полицейскими проводится служебная проверка, направленная на установление обстоятельств и причин произошедшего. При подтверждении вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке», — указано в публикации. Кроме того, наказание ждет и непосредственных руководителей виновных. Их пообещали привлечь к дисциплинарной ответственности. Ранее URA.RU писало о возбуждении уголовного дела в отношении начальницы ОВМ и двух ее подчиненных. Их подозревают в халатности из-за выявления незаконно поставленных на учет 1285 мигрантов в Нижневартовске.
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