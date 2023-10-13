В Екатеринбурге с начала этого года снесли больше двухсот ларьков

В Екатеринбурге с начала 2023 года снесли больше двухсот незаконно установленных ларьков, киосков и павильонов. Несколько десятков из них уже утилизировали.
«Всего с начала года прекратили свою деятельность более 230 незаконных павильонов во всех районах уральской столицы. Кроме этого, „Центр организации выставок и ярмарок“ в течение сентября утилизировал 68 незаконных нестационарных торговых объектов», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии Екатеринбурга.
При этом за один только сентябрь текущего года муниципальные власти оштрафовали 96 владельцев киосков во всех районах города. Отмечается, что работа по поиску и демонтажу ларьков продолжится.
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