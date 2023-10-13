В Екатеринбурге с начала этого года снесли больше двухсот ларьков

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Наталья Котова на объезде на предмет благоустройства, уборки снега и чистке тротуаров города. Челябинск, киоск, табак, чай, ларек, кофе
Екатеринбург очистили от 230 нелегальных торговых точек Фото:

В Екатеринбурге с начала 2023 года снесли больше двухсот незаконно установленных ларьков, киосков и павильонов. Несколько десятков из них уже утилизировали.

«Всего с начала года прекратили свою деятельность более 230 незаконных павильонов во всех районах уральской столицы. Кроме этого, „Центр организации выставок и ярмарок“ в течение сентября утилизировал 68 незаконных нестационарных торговых объектов», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии Екатеринбурга.

При этом за один только сентябрь текущего года муниципальные власти оштрафовали 96 владельцев киосков во всех районах города. Отмечается, что работа по поиску и демонтажу ларьков продолжится.

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В Екатеринбурге с начала 2023 года снесли больше двухсот незаконно установленных ларьков, киосков и павильонов. Несколько десятков из них уже утилизировали. «Всего с начала года прекратили свою деятельность более 230 незаконных павильонов во всех районах уральской столицы. Кроме этого, „Центр организации выставок и ярмарок“ в течение сентября утилизировал 68 незаконных нестационарных торговых объектов», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии Екатеринбурга. При этом за один только сентябрь текущего года муниципальные власти оштрафовали 96 владельцев киосков во всех районах города. Отмечается, что работа по поиску и демонтажу ларьков продолжится.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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