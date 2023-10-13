13 октября 2023

Бастрыкин взял на контроль дело свердловского самокатчика, сбившего женщину

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин поручил Надбитову предоставить доклад о ходе проверки Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту травмирования жительницы Екатеринбурга электросамокатчиком. Об этом сообщили в пресс-служба ведомства.

«В четверг [12 октября] на парковке ТЦ в городе Серове произошел инцидент, который связанс травмированием 55-летней женщины электросамокатчиком. Женщина получила травмы, из-за которых обратилась в больницу, где ей была оказана помощь. СУ СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки», — сказано в сообщении.

Также будет проведена судебная медэкспертиза для определения степени тяжести вреда женщине. Алексндр Бастрыкин дал поручение исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки.

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Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту травмирования жительницы Екатеринбурга электросамокатчиком. Об этом сообщили в пресс-служба ведомства. «В четверг [12 октября] на парковке ТЦ в городе Серове произошел инцидент, который связанс травмированием 55-летней женщины электросамокатчиком. Женщина получила травмы, из-за которых обратилась в больницу, где ей была оказана помощь. СУ СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки», — сказано в сообщении. Также будет проведена судебная медэкспертиза для определения степени тяжести вреда женщине. Алексндр Бастрыкин дал поручение исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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