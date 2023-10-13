Бастрыкин взял на контроль дело свердловского самокатчика, сбившего женщину

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту травмирования жительницы Екатеринбурга электросамокатчиком. Об этом сообщили в пресс-служба ведомства.
«В четверг [12 октября] на парковке ТЦ в городе Серове произошел инцидент, который связанс травмированием 55-летней женщины электросамокатчиком. Женщина получила травмы, из-за которых обратилась в больницу, где ей была оказана помощь. СУ СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки», — сказано в сообщении.
Также будет проведена судебная медэкспертиза для определения степени тяжести вреда женщине. Алексндр Бастрыкин дал поручение исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки.
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