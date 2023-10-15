Житель ХМАО разбил машину начальника из-за маленькой зарплаты

16 октября 2023 в 11:26 Размер текста - 17 +

Недовольный рабочий разбил лобовое стекло и оторвал зеркало у машины работодателя Фото: Александр Мамаев © URA.RU Житель Пыть-Яха (ХМАО) разбил «Тойоту» начальника из-за недовольства оплатой труда. Сайт УМВД ХМАО сообщил, что мужчина работал у владельца машины подсобным рабочим. «В дежурную часть ОМВД России по Пыть-Яху обратился 31-летний горожанин с сообщением по факту повреждения транспортного средства марки „Тойота Ленд Крузер“. Нарушителем оказался 29-летний местный житель, который был подсобным рабочим у заявителя, в день совершения преступления он был недоволен оплатой своего труда», — указано в публикации на сайте. Выпив алкоголь, мужчина решил отомстить своему работодателю. Он разбил лобовое стекло автомобиля и оторвал правое зеркало заднего вида — ущерб составил более 100 тысяч рублей. Нарушителя задержали, он находится под подпиской о невыезде. У мужчины уже были судимости за имущественные преступления. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО пьяный вахтовик разбил лопатой служебный УАЗ из-за обиды на маленькую зарплату. Это произошло на месторождении НГДУ «Комсомольскнефть» — подразделения «Сургутнефтегаза».

Житель Пыть-Яха (ХМАО) разбил «Тойоту» начальника из-за недовольства оплатой труда. Сайт УМВД ХМАО сообщил, что мужчина работал у владельца машины подсобным рабочим. «В дежурную часть ОМВД России по Пыть-Яху обратился 31-летний горожанин с сообщением по факту повреждения транспортного средства марки „Тойота Ленд Крузер“. Нарушителем оказался 29-летний местный житель, который был подсобным рабочим у заявителя, в день совершения преступления он был недоволен оплатой своего труда», — указано в публикации на сайте. Выпив алкоголь, мужчина решил отомстить своему работодателю. Он разбил лобовое стекло автомобиля и оторвал правое зеркало заднего вида — ущерб составил более 100 тысяч рублей. Нарушителя задержали, он находится под подпиской о невыезде. У мужчины уже были судимости за имущественные преступления. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО пьяный вахтовик разбил лопатой служебный УАЗ из-за обиды на маленькую зарплату. Это произошло на месторождении НГДУ «Комсомольскнефть» — подразделения «Сургутнефтегаза».