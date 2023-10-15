15 октября 2023
14 октября 2023

Житель ХМАО разбил машину начальника из-за маленькой зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Побитые автомобили у входа в Заксобрание СО. Екатеринбург, разбитое стекло, автомобиль
Недовольный рабочий разбил лобовое стекло и оторвал зеркало у машины работодателя Фото:

Житель Пыть-Яха (ХМАО) разбил «Тойоту» начальника из-за недовольства оплатой труда. Сайт УМВД ХМАО сообщил, что мужчина работал у владельца машины подсобным рабочим.

«В дежурную часть ОМВД России по Пыть-Яху обратился 31-летний горожанин с сообщением по факту повреждения транспортного средства марки „Тойота Ленд Крузер“. Нарушителем оказался 29-летний местный житель, который был подсобным рабочим у заявителя, в день совершения преступления он был недоволен оплатой своего труда», — указано в публикации на сайте.

Выпив алкоголь, мужчина решил отомстить своему работодателю. Он разбил лобовое стекло автомобиля и оторвал правое зеркало заднего вида — ущерб составил более 100 тысяч рублей. Нарушителя задержали, он находится под подпиской о невыезде. У мужчины уже были судимости за имущественные преступления. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО пьяный вахтовик разбил лопатой служебный УАЗ из-за обиды на маленькую зарплату. Это произошло на месторождении НГДУ «Комсомольскнефть» — подразделения «Сургутнефтегаза».

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Житель Пыть-Яха (ХМАО) разбил «Тойоту» начальника из-за недовольства оплатой труда. Сайт УМВД ХМАО сообщил, что мужчина работал у владельца машины подсобным рабочим. «В дежурную часть ОМВД России по Пыть-Яху обратился 31-летний горожанин с сообщением по факту повреждения транспортного средства марки „Тойота Ленд Крузер“. Нарушителем оказался 29-летний местный житель, который был подсобным рабочим у заявителя, в день совершения преступления он был недоволен оплатой своего труда», — указано в публикации на сайте. Выпив алкоголь, мужчина решил отомстить своему работодателю. Он разбил лобовое стекло автомобиля и оторвал правое зеркало заднего вида — ущерб составил более 100 тысяч рублей. Нарушителя задержали, он находится под подпиской о невыезде. У мужчины уже были судимости за имущественные преступления. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО пьяный вахтовик разбил лопатой служебный УАЗ из-за обиды на маленькую зарплату. Это произошло на месторождении НГДУ «Комсомольскнефть» — подразделения «Сургутнефтегаза».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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