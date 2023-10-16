Житель Екатеринбурга устроил стрельбу по машинам

Инцидент произошел в центре Екатеринбурга
В центре Екатеринбурга, на улице Мамина-Сибиряка, 51, 16 октября местный житель устроил стрельбу из рогатки по припаркованным автомобилям. На произошедшее обратили внимание очевидцы.
«Вышел на балкон и увидел эту картину. Это ужасно. Как можно так с людьми поступать? Это ведь можно перебить все стекла», — сказал порталу Е1 очевидец.
В пресс-группе УМВД По Екатеринбургу корреспонденту URA.RU сообщили, что зарегистрировали информацию о хулиганстве. Участковый ищет правонарушителя.
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