Житель Екатеринбурга устроил стрельбу по машинам

16 октября 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в центре Екатеринбурга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В центре Екатеринбурга, на улице Мамина-Сибиряка, 51, 16 октября местный житель устроил стрельбу из рогатки по припаркованным автомобилям. На произошедшее обратили внимание очевидцы. «Вышел на балкон и увидел эту картину. Это ужасно. Как можно так с людьми поступать? Это ведь можно перебить все стекла», — сказал порталу Е1 очевидец. В пресс-группе УМВД По Екатеринбургу корреспонденту URA.RU сообщили, что зарегистрировали информацию о хулиганстве. Участковый ищет правонарушителя.

В центре Екатеринбурга, на улице Мамина-Сибиряка, 51, 16 октября местный житель устроил стрельбу из рогатки по припаркованным автомобилям. На произошедшее обратили внимание очевидцы. «Вышел на балкон и увидел эту картину. Это ужасно. Как можно так с людьми поступать? Это ведь можно перебить все стекла», — сказал порталу Е1 очевидец. В пресс-группе УМВД По Екатеринбургу корреспонденту URA.RU сообщили, что зарегистрировали информацию о хулиганстве. Участковый ищет правонарушителя.