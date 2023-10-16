Житель Екатеринбурга устроил стрельбу по машинам

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Оцепление ГУВД. Челябинск, силовики, полиция, росгвардия, оцепление
Инцидент произошел в центре Екатеринбурга Фото:

В центре Екатеринбурга, на улице Мамина-Сибиряка, 51, 16 октября местный житель устроил стрельбу из рогатки по припаркованным автомобилям. На произошедшее обратили внимание очевидцы.

«Вышел на балкон и увидел эту картину. Это ужасно. Как можно так с людьми поступать? Это ведь можно перебить все стекла», — сказал порталу Е1 очевидец.

В пресс-группе УМВД По Екатеринбургу корреспонденту URA.RU сообщили, что зарегистрировали информацию о хулиганстве. Участковый ищет правонарушителя.

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В центре Екатеринбурга, на улице Мамина-Сибиряка, 51, 16 октября местный житель устроил стрельбу из рогатки по припаркованным автомобилям. На произошедшее обратили внимание очевидцы. «Вышел на балкон и увидел эту картину. Это ужасно. Как можно так с людьми поступать? Это ведь можно перебить все стекла», — сказал порталу Е1 очевидец. В пресс-группе УМВД По Екатеринбургу корреспонденту URA.RU сообщили, что зарегистрировали информацию о хулиганстве. Участковый ищет правонарушителя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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