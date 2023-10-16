В Магнитогорске отправили в армию первую команду призывников

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В армию отправились 18 магнитогорцев Фото:
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Призыв — 2023

В Магнитогорске Челябинской области в сквере «Патриотический» состоялась первая отправка призывников в рамках осенне-зимней кампании. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии 16 октября.

«Отбыли [18 молодых солдат] в распределительный пункт в Копейск, затем они отправятся в военные части по всей России. С напутственными словами к призывникам обратились военнослужащие, ветераны, представители духовенства и родственники. Епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима прочитал молитву и окропил молодых людей святой водой», — сообщили в пресс-службе.

Всего в осенний призыв в армию отправятся 250 магнитогорцев. План Челябинской области — призвать в войска около трех тысяч жителей региона. Они не будут служить в новых регионах страны.

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В Магнитогорске Челябинской области в сквере «Патриотический» состоялась первая отправка призывников в рамках осенне-зимней кампании. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии 16 октября. «Отбыли [18 молодых солдат] в распределительный пункт в Копейск, затем они отправятся в военные части по всей России. С напутственными словами к призывникам обратились военнослужащие, ветераны, представители духовенства и родственники. Епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима прочитал молитву и окропил молодых людей святой водой», — сообщили в пресс-службе. Всего в осенний призыв в армию отправятся 250 магнитогорцев. План Челябинской области — призвать в войска около трех тысяч жителей региона. Они не будут служить в новых регионах страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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