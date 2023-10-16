В Магнитогорске отправили в армию первую команду призывников

16 октября 2023 в 17:33 Размер текста - 17 +

В армию отправились 18 магнитогорцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2023 В Магнитогорске Челябинской области в сквере «Патриотический» состоялась первая отправка призывников в рамках осенне-зимней кампании. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии 16 октября. «Отбыли [18 молодых солдат] в распределительный пункт в Копейск, затем они отправятся в военные части по всей России. С напутственными словами к призывникам обратились военнослужащие, ветераны, представители духовенства и родственники. Епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима прочитал молитву и окропил молодых людей святой водой», — сообщили в пресс-службе. Всего в осенний призыв в армию отправятся 250 магнитогорцев. План Челябинской области — призвать в войска около трех тысяч жителей региона. Они не будут служить в новых регионах страны.

В Магнитогорске Челябинской области в сквере «Патриотический» состоялась первая отправка призывников в рамках осенне-зимней кампании. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии 16 октября. «Отбыли [18 молодых солдат] в распределительный пункт в Копейск, затем они отправятся в военные части по всей России. С напутственными словами к призывникам обратились военнослужащие, ветераны, представители духовенства и родственники. Епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима прочитал молитву и окропил молодых людей святой водой», — сообщили в пресс-службе. Всего в осенний призыв в армию отправятся 250 магнитогорцев. План Челябинской области — призвать в войска около трех тысяч жителей региона. Они не будут служить в новых регионах страны.