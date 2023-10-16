Предприятие пермской мэрии закупит десятки новых гробов

Муниципальное унитарное предприятие «Ритуальные услуги», учредителем которого является мэрия Перми, ищет через электронные торги поставщика нескольких десятков новых лакированных гробов. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 700 тысяч рублей.
«Поставка гробов лакированных моделей „эконом шестигранник“, „эконом трапеция“ и „гроб лакированный 111“. Количество — 65 штук, материалы — плиты древесно-стружечные, атласный сатин и пластик. Начальная и максимальная цена контракта — 726 тысяч рублей», — сообщается в техзадании автоматизированной системы торгов «Сбербанка».
В документе уточняется, что размеры каждого гроба определяются по заявке заказчика. Он также вправе выбирать цвет изделия. На выбор имеются цветовые решения белый, орех и темный орех. Заявки на конкурс принимаются до 23 октября. Пермское МУП «Ритуальные услуги» находится в собственности мэрии краевой столицы и занимается организацией похорон и оказанием сопутствующих услуг. По данным сервиса СБИС, в 2022 году предприятие получило чистую прибыль в 19,7 млн рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермское муниципальное унитарное предприятие «Ритуальные услуги» объявило конкурс на поставку сотен погребальных венков. Начальная и максимальная цена договора составляет более 2,1 млн рублей.
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