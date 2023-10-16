Предприятие пермской мэрии закупит десятки новых гробов

Пермское МУП «Ритуальные услуги» объявило конкурс на поставку новых гробов

16 октября 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Цвета и размеры гробов определяет заказчик Фото: Илья Московец © URA.RU Муниципальное унитарное предприятие «Ритуальные услуги», учредителем которого является мэрия Перми, ищет через электронные торги поставщика нескольких десятков новых лакированных гробов. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 700 тысяч рублей. «Поставка гробов лакированных моделей „эконом шестигранник“, „эконом трапеция“ и „гроб лакированный 111“. Количество — 65 штук, материалы — плиты древесно-стружечные, атласный сатин и пластик. Начальная и максимальная цена контракта — 726 тысяч рублей», — сообщается в техзадании автоматизированной системы торгов «Сбербанка». В документе уточняется, что размеры каждого гроба определяются по заявке заказчика. Он также вправе выбирать цвет изделия. На выбор имеются цветовые решения белый, орех и темный орех. Заявки на конкурс принимаются до 23 октября. Пермское МУП «Ритуальные услуги» находится в собственности мэрии краевой столицы и занимается организацией похорон и оказанием сопутствующих услуг. По данным сервиса СБИС, в 2022 году предприятие получило чистую прибыль в 19,7 млн рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что пермское муниципальное унитарное предприятие «Ритуальные услуги» объявило конкурс на поставку сотен погребальных венков. Начальная и максимальная цена договора составляет более 2,1 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Муниципальное унитарное предприятие «Ритуальные услуги», учредителем которого является мэрия Перми, ищет через электронные торги поставщика нескольких десятков новых лакированных гробов. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 700 тысяч рублей. «Поставка гробов лакированных моделей „эконом шестигранник“, „эконом трапеция“ и „гроб лакированный 111“. Количество — 65 штук, материалы — плиты древесно-стружечные, атласный сатин и пластик. Начальная и максимальная цена контракта — 726 тысяч рублей», — сообщается в техзадании автоматизированной системы торгов «Сбербанка». В документе уточняется, что размеры каждого гроба определяются по заявке заказчика. Он также вправе выбирать цвет изделия. На выбор имеются цветовые решения белый, орех и темный орех. Заявки на конкурс принимаются до 23 октября. Пермское МУП «Ритуальные услуги» находится в собственности мэрии краевой столицы и занимается организацией похорон и оказанием сопутствующих услуг. По данным сервиса СБИС, в 2022 году предприятие получило чистую прибыль в 19,7 млн рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что пермское муниципальное унитарное предприятие «Ритуальные услуги» объявило конкурс на поставку сотен погребальных венков. Начальная и максимальная цена договора составляет более 2,1 млн рублей.