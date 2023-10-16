16 октября 2023

Самый известный пермский штурмовик опубликовал фото из госпиталя

Пермский штурмовик Григоренко опубликовал фото из госпиталя Вишневского
© Служба новостей «URA.RU»
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Штурмовик СВО Александр Григоренко. Пермь, григоренко александр
Александр Григоренко проходит лечение в госпитале в Подмосковье Фото:

Пермский экс-депутат и военнослужащий Александр Григоренко опубликовал фото из Центрального военно-клинического госпиталя им. А.А. Вишневского в Подмосковье, где проходит лечение. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Григоренко написал, что наслаждается последними теплыми днями осени.

«Последние теплые осенние дни. В военном госпитале», — подписал фото Григоренко. Подписчики в комментариях пожелали пермяку скорейшего выздоровления. Григоренко стал самым известным пермским штурмовиком, который участвовал в спецоперации, благодаря своей медийности. Пермяк выкладывал посты об участии в СВО в своем telegram-канале «ПоZывной «Депутат», снялся в фильме, а также не раз становился героем публикаций URA.RU.

На передовой пермяк командовал группой штурмовиков и в одном из боев был тяжело ранен. Сейчас Григоренко проходит восстановление в военном госпитале, где ожидает протезирования. Ранее в беседе с корреспондентом URA.RU он заявил, что после ранения не упал духом и планирует продолжить обучение в вузе после возвращения в Пермь.

Александр Григоренко восстанавливается после боевого ранения в госпитале имени Вишневского
Александр Григоренко восстанавливается после боевого ранения в госпитале имени Вишневского
Фото:
Пермяк гуляет на свежем воздухе на территории госпиталя, наслаждаясь осенней природой
Пермяк гуляет на свежем воздухе на территории госпиталя, наслаждаясь осенней природой
Фото:

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Пермский экс-депутат и военнослужащий Александр Григоренко опубликовал фото из Центрального военно-клинического госпиталя им. А.А. Вишневского в Подмосковье, где проходит лечение. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Григоренко написал, что наслаждается последними теплыми днями осени. «Последние теплые осенние дни. В военном госпитале», — подписал фото Григоренко. Подписчики в комментариях пожелали пермяку скорейшего выздоровления. Григоренко стал самым известным пермским штурмовиком, который участвовал в спецоперации, благодаря своей медийности. Пермяк выкладывал посты об участии в СВО в своем telegram-канале «ПоZывной «Депутат», снялся в фильме, а также не раз становился героем публикаций URA.RU. На передовой пермяк командовал группой штурмовиков и в одном из боев был тяжело ранен. Сейчас Григоренко проходит восстановление в военном госпитале, где ожидает протезирования. Ранее в беседе с корреспондентом URA.RU он заявил, что после ранения не упал духом и планирует продолжить обучение в вузе после возвращения в Пермь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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