Самый известный пермский штурмовик опубликовал фото из госпиталя

Пермский штурмовик Григоренко опубликовал фото из госпиталя Вишневского

17 октября 2023 в 11:45 Размер текста - 17 +

Александр Григоренко проходит лечение в госпитале в Подмосковье Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский экс-депутат и военнослужащий Александр Григоренко опубликовал фото из Центрального военно-клинического госпиталя им. А.А. Вишневского в Подмосковье, где проходит лечение. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Григоренко написал, что наслаждается последними теплыми днями осени. «Последние теплые осенние дни. В военном госпитале», — подписал фото Григоренко. Подписчики в комментариях пожелали пермяку скорейшего выздоровления. Григоренко стал самым известным пермским штурмовиком, который участвовал в спецоперации, благодаря своей медийности. Пермяк выкладывал посты об участии в СВО в своем telegram-канале «ПоZывной «Депутат», снялся в фильме, а также не раз становился героем публикаций URA.RU. На передовой пермяк командовал группой штурмовиков и в одном из боев был тяжело ранен. Сейчас Григоренко проходит восстановление в военном госпитале, где ожидает протезирования. Ранее в беседе с корреспондентом URA.RU он заявил, что после ранения не упал духом и планирует продолжить обучение в вузе после возвращения в Пермь. Александр Григоренко восстанавливается после боевого ранения в госпитале имени Вишневского Фото: личная страница Александра Григоренко «ВКонтакте», https://vk.com/effectmecht Пермяк гуляет на свежем воздухе на территории госпиталя, наслаждаясь осенней природой Фото: личная страница Александра Григоренко «ВКонтакте», https://vk.com/effectmecht

Пермский экс-депутат и военнослужащий Александр Григоренко опубликовал фото из Центрального военно-клинического госпиталя им. А.А. Вишневского в Подмосковье, где проходит лечение. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Григоренко написал, что наслаждается последними теплыми днями осени. «Последние теплые осенние дни. В военном госпитале», — подписал фото Григоренко. Подписчики в комментариях пожелали пермяку скорейшего выздоровления. Григоренко стал самым известным пермским штурмовиком, который участвовал в спецоперации, благодаря своей медийности. Пермяк выкладывал посты об участии в СВО в своем telegram-канале «ПоZывной «Депутат», снялся в фильме, а также не раз становился героем публикаций URA.RU. На передовой пермяк командовал группой штурмовиков и в одном из боев был тяжело ранен. Сейчас Григоренко проходит восстановление в военном госпитале, где ожидает протезирования. Ранее в беседе с корреспондентом URA.RU он заявил, что после ранения не упал духом и планирует продолжить обучение в вузе после возвращения в Пермь.