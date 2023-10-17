В Свердловской области сын забил до смерти отца лопатой

17 октября 2023 в 15:29 Размер текста - 17 +

Конфликт между сыном и отцом произошел 11 октября Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Сысертском районе 26-летний мужчина забил до смерти лопатой своего отца. Подозреваемого удалось задержать, сообщили URA.RU в пресс-службе Следственного управления СКР по Свердловской области. «По версии следствия, вечером 11 октября между обвиняемым и его отцом произошел конфликт. После этого 26-летний мужчина, взяв в руки лопату, забил до смерти отца. Подозреваемый находится под стражей», — говорится в сообщении. Отец вместе с сыном распивали спиртные напитки. Мужчина сам сдался полицейским, добавил URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. «Осознав, что натворил, он вызвал врачей и полицию. Сыщики задержали гражданина и передали его коллегам из СК для проведения дальнейших следственных мероприятий», — пояснил Горелых. Если вина подозреваемого будет доказана, то он получит 15 лет лишения свободы.

В Сысертском районе 26-летний мужчина забил до смерти лопатой своего отца. Подозреваемого удалось задержать, сообщили URA.RU в пресс-службе Следственного управления СКР по Свердловской области. «По версии следствия, вечером 11 октября между обвиняемым и его отцом произошел конфликт. После этого 26-летний мужчина, взяв в руки лопату, забил до смерти отца. Подозреваемый находится под стражей», — говорится в сообщении. Отец вместе с сыном распивали спиртные напитки. Мужчина сам сдался полицейским, добавил URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. «Осознав, что натворил, он вызвал врачей и полицию. Сыщики задержали гражданина и передали его коллегам из СК для проведения дальнейших следственных мероприятий», — пояснил Горелых. Если вина подозреваемого будет доказана, то он получит 15 лет лишения свободы.