В Свердловской области сын забил до смерти отца лопатой

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Новая Ляля. Похороны девочек, лопаты, земля
Конфликт между сыном и отцом произошел 11 октября Фото:

В Сысертском районе 26-летний мужчина забил до смерти лопатой своего отца. Подозреваемого удалось задержать, сообщили URA.RU в пресс-службе Следственного управления СКР по Свердловской области.

«По версии следствия, вечером 11 октября между обвиняемым и его отцом произошел конфликт. После этого 26-летний мужчина, взяв в руки лопату, забил до смерти отца. Подозреваемый находится под стражей», — говорится в сообщении. Отец вместе с сыном распивали спиртные напитки.

Мужчина сам сдался полицейским, добавил URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. «Осознав, что натворил, он вызвал врачей и полицию. Сыщики задержали гражданина и передали его коллегам из СК для проведения дальнейших следственных мероприятий», — пояснил Горелых. Если вина подозреваемого будет доказана, то он получит 15 лет лишения свободы.

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В Сысертском районе 26-летний мужчина забил до смерти лопатой своего отца. Подозреваемого удалось задержать, сообщили URA.RU в пресс-службе Следственного управления СКР по Свердловской области. «По версии следствия, вечером 11 октября между обвиняемым и его отцом произошел конфликт. После этого 26-летний мужчина, взяв в руки лопату, забил до смерти отца. Подозреваемый находится под стражей», — говорится в сообщении. Отец вместе с сыном распивали спиртные напитки. Мужчина сам сдался полицейским, добавил URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. «Осознав, что натворил, он вызвал врачей и полицию. Сыщики задержали гражданина и передали его коллегам из СК для проведения дальнейших следственных мероприятий», — пояснил Горелых. Если вина подозреваемого будет доказана, то он получит 15 лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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