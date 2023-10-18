Гражданин Таджикистана изнасиловал девочку и сбежал из Свердловской области

В Свердловской области поймали гражданина из Таджикистана, который изнасиловал несовершеннолетнюю, сообщили URA.RU в СУ СКР по Свердловской области. Его поймали, когда он вернулся в РФ.
По версии следствия, мужчина совершал преступления в 2017 и 2018 годах. После того как на него завели уголовное дело, он убежал из России. Мужчина был объявлен в международный розыск. В июле 2023-го он вернулся в Россию и его поймали, сообщили в пресс-службе СКР.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил URA.RU, что подозреваемого искали сыщики ОМВД России по Режевскому району вместе с коллегами из СК. Дело было направлено в суд.
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