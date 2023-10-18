В Екатеринбурге полиция поймала жителя Татарстана за сбыт поддельных евро на 30 млн рублей

В Екатеринбурге осудили жителя Татарстана, который сбыл 590 поддельных купюр евро на 30 млн рублей. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
«Злоумышленник из города Зеленодольск через интернет-мессенджер связался с жительницей Москвы, которая хотела продать криптовалюту на крупную сумму», — рассказал полковник Горелых. Встреча с передачей денег прошла в одном из бизнес-центров Москвы, где мужчина вручил посреднику в качестве оплаты 393 банкноты номиналом 500 евро. Но чуть позже пострадавшая заметила, что деньги ненастоящие и подала заявление в полицию.
Нарушителя закона поймали во время аналогичной сделки. По итогу Верх-Исетский суд Екатеринбурга признал мужчину виновным по ч. 2 статьи 186 УК РФ и приговорил его к четырем годам колонии строго режим.
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