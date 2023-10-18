В Екатеринбурге полиция поймала жителя Татарстана за сбыт поддельных евро на 30 млн рублей

В Екатеринбурге жителя Татарстана на 4 года осудили за сбыт поддельных евро
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Фальшивомонетчика приговорили к четырем годам колонии строго режима Фото:

В Екатеринбурге осудили жителя Татарстана, который сбыл 590 поддельных купюр евро на 30 млн рублей. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«Злоумышленник из города Зеленодольск через интернет-мессенджер связался с жительницей Москвы, которая хотела продать криптовалюту на крупную сумму», — рассказал полковник Горелых. Встреча с передачей денег прошла в одном из бизнес-центров Москвы, где мужчина вручил посреднику в качестве оплаты 393 банкноты номиналом 500 евро. Но чуть позже пострадавшая заметила, что деньги ненастоящие и подала заявление в полицию.

Нарушителя закона поймали во время аналогичной сделки. По итогу Верх-Исетский суд Екатеринбурга признал мужчину виновным по ч. 2 статьи 186 УК РФ и приговорил его к четырем годам колонии строго режим.

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В Екатеринбурге осудили жителя Татарстана, который сбыл 590 поддельных купюр евро на 30 млн рублей. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. «Злоумышленник из города Зеленодольск через интернет-мессенджер связался с жительницей Москвы, которая хотела продать криптовалюту на крупную сумму», — рассказал полковник Горелых. Встреча с передачей денег прошла в одном из бизнес-центров Москвы, где мужчина вручил посреднику в качестве оплаты 393 банкноты номиналом 500 евро. Но чуть позже пострадавшая заметила, что деньги ненастоящие и подала заявление в полицию. Нарушителя закона поймали во время аналогичной сделки. По итогу Верх-Исетский суд Екатеринбурга признал мужчину виновным по ч. 2 статьи 186 УК РФ и приговорил его к четырем годам колонии строго режим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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