ФСБ обнаружила десятки подпольных производств оружия

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, оружие, пм, спецоперация, обыск
Прекращена деятельность 42 подпольных мастерских по модернизации оружия Фото:

В России были обнаружены 42 подпольные мастерские, где нелегально изготавливалось оружие. Об этом сообщил ЦОС ФСБ РФ.

«ФСБ РФ во взаимодействии с МВД России и Росгвардией прекращена деятельность 42 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов», — говорится в сообщении, его содержание приводит РИА Новости. Отмечается, что в результате была пресечена деятельность 119 жителей 39 субъектов страны, которые были причастны к незаконному обороту оружия.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность контрабандистов из Украины и азиатской республики, провозивших в Европу запчасти для военной авиатехники. Они проводили ремонт военной техники для Вооруженных сил Украины.

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В России были обнаружены 42 подпольные мастерские, где нелегально изготавливалось оружие. Об этом сообщил ЦОС ФСБ РФ. «ФСБ РФ во взаимодействии с МВД России и Росгвардией прекращена деятельность 42 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов», — говорится в сообщении, его содержание приводит РИА Новости. Отмечается, что в результате была пресечена деятельность 119 жителей 39 субъектов страны, которые были причастны к незаконному обороту оружия. Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность контрабандистов из Украины и азиатской республики, провозивших в Европу запчасти для военной авиатехники. Они проводили ремонт военной техники для Вооруженных сил Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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