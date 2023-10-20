ФСБ обнаружила десятки подпольных производств оружия

В России были обнаружены 42 подпольные мастерские, где нелегально изготавливалось оружие. Об этом сообщил ЦОС ФСБ РФ.
«ФСБ РФ во взаимодействии с МВД России и Росгвардией прекращена деятельность 42 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов», — говорится в сообщении, его содержание приводит РИА Новости. Отмечается, что в результате была пресечена деятельность 119 жителей 39 субъектов страны, которые были причастны к незаконному обороту оружия.
Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность контрабандистов из Украины и азиатской республики, провозивших в Европу запчасти для военной авиатехники. Они проводили ремонт военной техники для Вооруженных сил Украины.
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