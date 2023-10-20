Путин заявил об интересе к программам Соловьева

Проекты журналиста и телеведущего Владимира Соловьева вызывают огромный интерес. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он также поздравил Соловьева с юбилеем.
«Ваши талантливые, неординарные программы на радио и телевидении, другие содержательные проекты и начинания всегда вызывают большой, неподдельный интерес», — сказано в сообщении Путина с поздравлением по случаю дня рождения журналиста, опубликованном на сайте Кремля. Он добавил, что Соловьев добился успеха во многих творческих профессиях, а также пожелал ему здоровья и новых достижений.
Владимир Соловьев является российским журналистом и телеведущим. В 2005 году он получил премию ТЭФИ 2005 года в номинации «лучший интервьюер».
Проекты журналиста и телеведущего Владимира Соловьева вызывают огромный интерес. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он также поздравил Соловьева с юбилеем. «Ваши талантливые, неординарные программы на радио и телевидении, другие содержательные проекты и начинания всегда вызывают большой, неподдельный интерес», — сказано в сообщении Путина с поздравлением по случаю дня рождения журналиста, опубликованном на сайте Кремля. Он добавил, что Соловьев добился успеха во многих творческих профессиях, а также пожелал ему здоровья и новых достижений. Владимир Соловьев является российским журналистом и телеведущим. В 2005 году он получил премию ТЭФИ 2005 года в номинации «лучший интервьюер».