Путин заявил об интересе к программам Соловьева

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Заседание совета глав СНГ. Бишкек, путин владимир
Путин поздравил Соловьева с юбилеем Фото:

Проекты журналиста и телеведущего Владимира Соловьева вызывают огромный интерес. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он также поздравил Соловьева с юбилеем.

«Ваши талантливые, неординарные программы на радио и телевидении, другие содержательные проекты и начинания всегда вызывают большой, неподдельный интерес», — сказано в сообщении Путина с поздравлением по случаю дня рождения журналиста, опубликованном на сайте Кремля. Он добавил, что Соловьев добился успеха во многих творческих профессиях, а также пожелал ему здоровья и новых достижений.

Владимир Соловьев является российским журналистом и телеведущим. В 2005 году он получил премию ТЭФИ 2005 года в номинации «лучший интервьюер».

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Проекты журналиста и телеведущего Владимира Соловьева вызывают огромный интерес. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он также поздравил Соловьева с юбилеем. «Ваши талантливые, неординарные программы на радио и телевидении, другие содержательные проекты и начинания всегда вызывают большой, неподдельный интерес», — сказано в сообщении Путина с поздравлением по случаю дня рождения журналиста, опубликованном на сайте Кремля. Он добавил, что Соловьев добился успеха во многих творческих профессиях, а также пожелал ему здоровья и новых достижений. Владимир Соловьев является российским журналистом и телеведущим. В 2005 году он получил премию ТЭФИ 2005 года в номинации «лучший интервьюер».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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