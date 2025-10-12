Машины на трассах «Амур» и «Байкал» встали в глухую пробку из-за снега

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Из-за снегопада, плохой видимости и гололеда несколько машин попали в ДТП на этих трассах (архивное фото)
Из-за снегопада, плохой видимости и гололеда несколько машин попали в ДТП на этих трассах (архивное фото) Фото:

Снегопад парализовал движение на федеральных трассах «Байкал» и «Амур» в Забайкальском крае. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сразу две федеральные трассы — „Байкал“ и „Амур“ — второй день почти парализованы из-за погодных условий», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Тишковца.

Он также пояснил, что снег, плохая видимость, а также гололед способствовали большому количеству аварий, из-за чего также возникли заторы на этих двух трассах. Во власти стихии также оказалась и региональная автодорога «Дарасун — граница с Монголией». На отрезке трассы от населенного пункта Сбега в направлении Читы движение транспортных средств полностью приостановлено, а дорога перекрыта в обоих направлениях.

Сотрудники ДПС патрулируют дороги, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Забайкалья. В случае экстренной ситуации рекомендуется набирать номер 112.

Ранее в Иркутске горожане пожаловались на обильный снегопад, который обрушился на город. Согласно сообщениям одного из местных жителей, неблагоприятные погодные условия привели к обрыву линий электропередачи на одной из трасс, в результате чего часть жилых домов в районе осталась без электроснабжения начиная с ночи, передает 360.ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Снегопад парализовал движение на федеральных трассах «Байкал» и «Амур» в Забайкальском крае. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Сразу две федеральные трассы — „Байкал“ и „Амур“ — второй день почти парализованы из-за погодных условий», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Тишковца. Он также пояснил, что снег, плохая видимость, а также гололед способствовали большому количеству аварий, из-за чего также возникли заторы на этих двух трассах. Во власти стихии также оказалась и региональная автодорога «Дарасун — граница с Монголией». На отрезке трассы от населенного пункта Сбега в направлении Читы движение транспортных средств полностью приостановлено, а дорога перекрыта в обоих направлениях. Сотрудники ДПС патрулируют дороги, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Забайкалья. В случае экстренной ситуации рекомендуется набирать номер 112. Ранее в Иркутске горожане пожаловались на обильный снегопад, который обрушился на город. Согласно сообщениям одного из местных жителей, неблагоприятные погодные условия привели к обрыву линий электропередачи на одной из трасс, в результате чего часть жилых домов в районе осталась без электроснабжения начиная с ночи, передает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...