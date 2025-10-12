Машины на трассах «Амур» и «Байкал» встали в глухую пробку из-за снега

Снегопад парализовал движение на федеральных трассах «Байкал» и «Амур» в Забайкальском крае. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Сразу две федеральные трассы — „Байкал“ и „Амур“ — второй день почти парализованы из-за погодных условий», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Тишковца.
Он также пояснил, что снег, плохая видимость, а также гололед способствовали большому количеству аварий, из-за чего также возникли заторы на этих двух трассах. Во власти стихии также оказалась и региональная автодорога «Дарасун — граница с Монголией». На отрезке трассы от населенного пункта Сбега в направлении Читы движение транспортных средств полностью приостановлено, а дорога перекрыта в обоих направлениях.
Сотрудники ДПС патрулируют дороги, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Забайкалья. В случае экстренной ситуации рекомендуется набирать номер 112.
Ранее в Иркутске горожане пожаловались на обильный снегопад, который обрушился на город. Согласно сообщениям одного из местных жителей, неблагоприятные погодные условия привели к обрыву линий электропередачи на одной из трасс, в результате чего часть жилых домов в районе осталась без электроснабжения начиная с ночи, передает 360.ru.
