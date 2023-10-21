Лига арабских государств призвала создать независимое палестинское государство

Мировые державы должны срочно разработать пути, с помощью которых будет создаваться независимое палестинское государство. Также нужно открыть гуманитарные коридоры во все районы сектора Газа. Об этом сообщил генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт.
Генсек ЛАГ, выступая на каирском саммите мира по Палестине, призвал к немедленному прекращению огня на территории сектора Газа. Он указал, что необходимо «открыть гуманитарные коридоры для доставки помощи во все районы палестинского анклава». Также Ахмед Абу аль-Гейт предупредил об опасности в религиозный конфликт нынешней ситуации в секторе Газа. По его словам, подобное приведет к более длительной и большей по масштабам катастрофе.
Ранее на границе сектора Газа и Египта для доставки гуманитарной помощи для жителей открылся пограничный пункт «Рафах». Телеканал Al-Quahera al-Ihbariya сообщает, что первые грузовики с гумпомощью уже въезжают на палестинскую территорию.
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