Лига арабских государств призвала создать независимое палестинское государство

Генсек ЛАГ: нужно открыть гуманитарные коридоры в секторе Газа
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Ахмед Абу аль-Гейт призвал открыть гуманитарные коридоры в сектор Газа Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Мировые державы должны срочно разработать пути, с помощью которых будет создаваться независимое палестинское государство. Также нужно открыть гуманитарные коридоры во все районы сектора Газа. Об этом сообщил генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт.

Генсек ЛАГ, выступая на каирском саммите мира по Палестине, призвал к немедленному прекращению огня на территории сектора Газа. Он указал, что необходимо «открыть гуманитарные коридоры для доставки помощи во все районы палестинского анклава». Также Ахмед Абу аль-Гейт предупредил об опасности в религиозный конфликт нынешней ситуации в секторе Газа. По его словам, подобное приведет к более длительной и большей по масштабам катастрофе.

Ранее на границе сектора Газа и Египта для доставки гуманитарной помощи для жителей открылся пограничный пункт «Рафах». Телеканал Al-Quahera al-Ihbariya сообщает, что первые грузовики с гумпомощью уже въезжают на палестинскую территорию.

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Мировые державы должны срочно разработать пути, с помощью которых будет создаваться независимое палестинское государство. Также нужно открыть гуманитарные коридоры во все районы сектора Газа. Об этом сообщил генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт. Генсек ЛАГ, выступая на каирском саммите мира по Палестине, призвал к немедленному прекращению огня на территории сектора Газа. Он указал, что необходимо «открыть гуманитарные коридоры для доставки помощи во все районы палестинского анклава». Также Ахмед Абу аль-Гейт предупредил об опасности в религиозный конфликт нынешней ситуации в секторе Газа. По его словам, подобное приведет к более длительной и большей по масштабам катастрофе. Ранее на границе сектора Газа и Египта для доставки гуманитарной помощи для жителей открылся пограничный пункт «Рафах». Телеканал Al-Quahera al-Ihbariya сообщает, что первые грузовики с гумпомощью уже въезжают на палестинскую территорию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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