Упавшее дерево насмерть задавило челябинца

На мужчину упала береза Фото: Анна Майорова © URA.RU

Под Копейском (Челябинская область) упавшая береза насмерть придавила мужчину. Как 23 октября URA.RU рассказал источник в силовых структурах, полученные пострадавшим травмы оказались не совместимы с жизнью.

«Мужчина работал на своем земельном участке. В один из моментов на него упала стоявшая неподалеку береза. К приезду медиков он уже не подавал признаков жизни», — рассказал источник.

По данным URA.RU, на момент смерти мужчине было 37 лет. Он работал слесарем в местной фирме.

Дерево могло упасть из-за сильного ветра. Синоптики предупреждали челябинцев о штормах. Местами порывы ветра могли достигать 17 м/с.

URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сообщили, что в настоящее время проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.