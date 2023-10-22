22 октября 2023
21 октября 2023

Упавшее дерево насмерть задавило челябинца

© Служба новостей «URA.RU»
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Ботанический сад. Екатеринбург, аллея, тропинка, березы, природа
На мужчину упала береза Фото:

Под Копейском (Челябинская область) упавшая береза насмерть придавила мужчину. Как 23 октября URA.RU рассказал источник в силовых структурах, полученные пострадавшим травмы оказались не совместимы с жизнью.

«Мужчина работал на своем земельном участке. В один из моментов на него упала стоявшая неподалеку береза. К приезду медиков он уже не подавал признаков жизни», — рассказал источник.

По данным URA.RU, на момент смерти мужчине было 37 лет. Он работал слесарем в местной фирме.

Дерево могло упасть из-за сильного ветра. Синоптики предупреждали челябинцев о штормах. Местами порывы ветра могли достигать 17 м/с.

URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сообщили, что в настоящее время проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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Под Копейском (Челябинская область) упавшая береза насмерть придавила мужчину. Как 23 октября URA.RU рассказал источник в силовых структурах, полученные пострадавшим травмы оказались не совместимы с жизнью. «Мужчина работал на своем земельном участке. В один из моментов на него упала стоявшая неподалеку береза. К приезду медиков он уже не подавал признаков жизни», — рассказал источник. По данным URA.RU, на момент смерти мужчине было 37 лет. Он работал слесарем в местной фирме. Дерево могло упасть из-за сильного ветра. Синоптики предупреждали челябинцев о штормах. Местами порывы ветра могли достигать 17 м/с. URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сообщили, что в настоящее время проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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