Жители Свердловской области массово начали жаловаться на непонятные для них списания денежных средств с их карт, привязанных к маркетплейсам. Об этом корреспонденту рассказали читатели URA.RU, которые столкнулись с этой проблемой.
«Пытались списать 5500 рублей с карты, на которой нет денег. Как только положила на нее небольшую сумму для оплаты покупки, маркетплейс списал ее в пользу вымышленного долга, который появился сразу после „перезагрузки системы“», — рассказывает читательница. При этом, как утверждает источник, снятие денег объясняется возвратами, которые были сделаны полтора года назад. А сразу долг не списался, потому что все это время его не видела система.
«У меня списали 1450 рублей с карты. Зашла посмотреть в историю покупок по карте, написано было Wildberries. При том, что два месяца вообще не заходила в приложение», — пожаловалась корреспонденту URA.RU другая читательница. Зайдя в приложение, пользователь увидел, что все товары из корзины переместились в покупки, а списанная сумма оказалась за возврат товара. В техподдержке клиенту ответили, что никакого сбоя в работе приложения не было, и человек сам заказал эти товары.
Источник из сферы маркетплейсов объяснил, что покупатели действительно из-за невнимательности могут заказать товары. Посылка приходит в пункт выдачи заказов, а покупатель не знает об этом. В итоге начисляется штраф за возврат, который списывают с карты. Защитить себя от нежелательных списаний можно в настройках приложения маркетплейса, а также в личном кабинете банковской карты.
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