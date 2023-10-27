Свердловчане пожаловались на мошенничество со стороны маркетплейсов. Скрин

27 октября 2023 в 16:41 Размер текста - 17 +

Источник из сферы маркетплейсов объяснил, что покупатели из-за невнимательности сами допускают ошибки Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Свердловской области массово начали жаловаться на непонятные для них списания денежных средств с их карт, привязанных к маркетплейсам. Об этом корреспонденту рассказали читатели URA.RU, которые столкнулись с этой проблемой. «Пытались списать 5500 рублей с карты, на которой нет денег. Как только положила на нее небольшую сумму для оплаты покупки, маркетплейс списал ее в пользу вымышленного долга, который появился сразу после „перезагрузки системы“», — рассказывает читательница. При этом, как утверждает источник, снятие денег объясняется возвратами, которые были сделаны полтора года назад. А сразу долг не списался, потому что все это время его не видела система. «У меня списали 1450 рублей с карты. Зашла посмотреть в историю покупок по карте, написано было Wildberries. При том, что два месяца вообще не заходила в приложение», — пожаловалась корреспонденту URA.RU другая читательница. Зайдя в приложение, пользователь увидел, что все товары из корзины переместились в покупки, а списанная сумма оказалась за возврат товара. В техподдержке клиенту ответили, что никакого сбоя в работе приложения не было, и человек сам заказал эти товары. Источник из сферы маркетплейсов объяснил, что покупатели действительно из-за невнимательности могут заказать товары. Посылка приходит в пункт выдачи заказов, а покупатель не знает об этом. В итоге начисляется штраф за возврат, который списывают с карты. Защитить себя от нежелательных списаний можно в настройках приложения маркетплейса, а также в личном кабинете банковской карты.

Скрин: читатели URA.RU Скрин: читатели URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Свердловской области массово начали жаловаться на непонятные для них списания денежных средств с их карт, привязанных к маркетплейсам. Об этом корреспонденту рассказали читатели URA.RU, которые столкнулись с этой проблемой. «Пытались списать 5500 рублей с карты, на которой нет денег. Как только положила на нее небольшую сумму для оплаты покупки, маркетплейс списал ее в пользу вымышленного долга, который появился сразу после „перезагрузки системы“», — рассказывает читательница. При этом, как утверждает источник, снятие денег объясняется возвратами, которые были сделаны полтора года назад. А сразу долг не списался, потому что все это время его не видела система. «У меня списали 1450 рублей с карты. Зашла посмотреть в историю покупок по карте, написано было Wildberries. При том, что два месяца вообще не заходила в приложение», — пожаловалась корреспонденту URA.RU другая читательница. Зайдя в приложение, пользователь увидел, что все товары из корзины переместились в покупки, а списанная сумма оказалась за возврат товара. В техподдержке клиенту ответили, что никакого сбоя в работе приложения не было, и человек сам заказал эти товары. Источник из сферы маркетплейсов объяснил, что покупатели действительно из-за невнимательности могут заказать товары. Посылка приходит в пункт выдачи заказов, а покупатель не знает об этом. В итоге начисляется штраф за возврат, который списывают с карты. Защитить себя от нежелательных списаний можно в настройках приложения маркетплейса, а также в личном кабинете банковской карты.