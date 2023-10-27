Фигуристка Медведева объяснила, почему екатеринбуржцам вновь привезли спектакль о Кармен. Фото

В Екатеринбург привезли спектакль на льду «Кармен»

27 октября 2023 в 17:43 Размер текста - 17 +

Спектакль на льду с живой музыкой покажут сегодня и в субботу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбуржцам второй раз за последний месяц представят спектакль про страстную цыганку Кармен. Ранее в ККТ «Космос» горожане могли увидеть пластический спектакль Carmen P. S. с участием Ляйсан Утяшевой. По словам двукратного серебряного призера Олимпийских игр Евгении Медведевой, такой интерес к персонажу оперы Жоржа Бизе не случаен. «Это культовый образ, точно так же как и постановки „Лебединое озеро“ или „Щелкунчик“. Это классика, но при этом „Щелкунчика“ в другом прочтении никто не может придумать, потому что это эталон. Ни влево, ни вправо ты не уйдешь, а из Кармен можно лепить все что угодно. У Ляйсян, кстати, интересное прочтение — больше акцент на Хозе, который сходит с ума в тюрьме. Там история не совсем вокруг нее», — пояснила URA.RU Евгения на главной репетиции. Фигуристка, как и Утяшева, исполняет главную роль в спектакле на льду Ильи Авербуха. Публика сможет услышать живой вокал, оценить цирковые элементы и воздушную акробатику. Авербух ранее отмечал, что зрители увидят Медведеву в новом амплуа. Сама исполнительница главной роли говорит, что команда работала над постановкой по ночам, чтобы удивить публику. «У нас были ночные репетиции — с 11 вечера и всю ночь, поскольку днем у всех дела. Участвуют взрослые люди, у которых есть семьи, дети, сейчас сезон школ. Для того чтобы собрать спектакль, было проведено шесть ночных репетиций с балетом, акробатами, солистами и под музыку — все это кучу раз прогонялось. Сложнейшая хореография [по сравнению] с прошлой „Кармен“», — заявила Евгения. Ранее URA.RU сообщило, что в Екатеринбург привезут масштабный спектакль на льду с Евгенией Медведевой и Алексеем Ягудиным. Действо сопроводят живым вокалом, музыкой, а также во всей красе себя покажут чемпионы и звезды фигурного катания. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбуржцам второй раз за последний месяц представят спектакль про страстную цыганку Кармен. Ранее в ККТ «Космос» горожане могли увидеть пластический спектакль Carmen P. S. с участием Ляйсан Утяшевой. По словам двукратного серебряного призера Олимпийских игр Евгении Медведевой, такой интерес к персонажу оперы Жоржа Бизе не случаен. «Это культовый образ, точно так же как и постановки „Лебединое озеро“ или „Щелкунчик“. Это классика, но при этом „Щелкунчика“ в другом прочтении никто не может придумать, потому что это эталон. Ни влево, ни вправо ты не уйдешь, а из Кармен можно лепить все что угодно. У Ляйсян, кстати, интересное прочтение — больше акцент на Хозе, который сходит с ума в тюрьме. Там история не совсем вокруг нее», — пояснила URA.RU Евгения на главной репетиции. Фигуристка, как и Утяшева, исполняет главную роль в спектакле на льду Ильи Авербуха. Публика сможет услышать живой вокал, оценить цирковые элементы и воздушную акробатику. Авербух ранее отмечал, что зрители увидят Медведеву в новом амплуа. Сама исполнительница главной роли говорит, что команда работала над постановкой по ночам, чтобы удивить публику. «У нас были ночные репетиции — с 11 вечера и всю ночь, поскольку днем у всех дела. Участвуют взрослые люди, у которых есть семьи, дети, сейчас сезон школ. Для того чтобы собрать спектакль, было проведено шесть ночных репетиций с балетом, акробатами, солистами и под музыку — все это кучу раз прогонялось. Сложнейшая хореография [по сравнению] с прошлой „Кармен“», — заявила Евгения. Ранее URA.RU сообщило, что в Екатеринбург привезут масштабный спектакль на льду с Евгенией Медведевой и Алексеем Ягудиным. Действо сопроводят живым вокалом, музыкой, а также во всей красе себя покажут чемпионы и звезды фигурного катания.