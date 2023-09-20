В Екатеринбург привезут масштабный спектакль на льду с Евгенией Медведевой и Алексеем Ягудиным

В Екатеринбурге покажут спектакль Ильи Авербуха «Кармен»

20 сентября 2023 в 15:51 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцы увидят звезд фигурного катания в октябре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Екатеринбурга впервые смогут увидеть спектакль на льду «Кармен», в котором главные роли исполнят фигуристы Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Владимир Морозов и Александр Энберт, а в дополнении публика сможет услышать живой вокал, оценить цирковые элементы и воздушную акробатику. В город приедет три фуры декораций, а КРК «Уралец» снимут за несколько дней до мероприятия, чтобы подготовить площадку к выступлению. На пресс-конференции с презентацией проекта побывал корреспондент URA.RU. «Екатеринбург стал одним из гастрольных городов, потому что он сможет потянуть столь масштабный проект. Прошло 20 лет с тех пор, когда я сделал свое первое шоу. Очень хотелось бы, чтобы „Кармен“ подводила определенные итоги: как мы выросли от простых ледовых шоу до спектаклей», — заявил режиссер, известный фигурист Илья Авербух. Первым гастрольным городом станет Пермь, затем команда отправится в Екатеринбург и Санкт-Петербург. Москвичи увидят спектакль только в следующем году. По словам Авербуха, действо сопроводят живым вокалом, будут звучать ударная установка и гитара, также публику удивят цирковыми элементами, воздушной акробатикой, а на лед выйдет порядка 30 артистов одновременно. Кроме этого, во всей красе себя покажут чемпионы и звезды фигурного катания, например, одну из главных ролей исполнит двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева. Девушка призналась, что впервые увидела постановку в Сочи в 2019 году и сразу загорелась идеей. «Это была моя маленькая мечта — изобразить „Кармен“ на Олимпиаде. Но два года назад на ледовой арене „Айсберг“ в Сочи я была только в роли Китти Щербацкой из „Анны Каренины“. Тогда роль Кармен мне бы не подошла, а сейчас мне 24 года — я понимаю, что такое быть женщиной, крутить интриги. Мне кажется, что у меня получится. Спасибо Авербуху, что моя мечта, которую я пронесла сквозь года, перестала быть мечтой. Для меня это большая честь», — рассказала Медведева. Сам Авербух считает, что Евгения Медведева отлично подходит на роль Кармен, и она сможет показать героиню с новой стороны. «Зрители смогут увидеть Женю в разных амплуа. До этого в роли „Кармен“ выступала Татьяна Навка в паре с Романом Костомаровым, но акцент в постановке был на танцевальную пару. Здесь будут другие краски Кармен, это будет другая история по сравнению с тем, что создавали Таня и Рома», — заявил Авербух. Интерес к спектаклю подогревает и олимпийский чемпион Алексей Ягудин. По его словам, никто ранее не брался за столь серьезный жанр, и это далеко не те гала-шоу, которые привыкли наблюдать зрители из Екатеринбурга. Премьера ледового мюзикла «Кармен» проходила в 2019 году в Сочи при полном аншлаге. Шоу также высоко оценила мастер спорта международного класса Татьяна Тарасова. Увидеть спектакль екатеринбуржцы смогут уже 27 и 28 октября. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Екатеринбурга впервые смогут увидеть спектакль на льду «Кармен», в котором главные роли исполнят фигуристы Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Владимир Морозов и Александр Энберт, а в дополнении публика сможет услышать живой вокал, оценить цирковые элементы и воздушную акробатику. В город приедет три фуры декораций, а КРК «Уралец» снимут за несколько дней до мероприятия, чтобы подготовить площадку к выступлению. На пресс-конференции с презентацией проекта побывал корреспондент URA.RU. «Екатеринбург стал одним из гастрольных городов, потому что он сможет потянуть столь масштабный проект. Прошло 20 лет с тех пор, когда я сделал свое первое шоу. Очень хотелось бы, чтобы „Кармен“ подводила определенные итоги: как мы выросли от простых ледовых шоу до спектаклей», — заявил режиссер, известный фигурист Илья Авербух. Первым гастрольным городом станет Пермь, затем команда отправится в Екатеринбург и Санкт-Петербург. Москвичи увидят спектакль только в следующем году. По словам Авербуха, действо сопроводят живым вокалом, будут звучать ударная установка и гитара, также публику удивят цирковыми элементами, воздушной акробатикой, а на лед выйдет порядка 30 артистов одновременно. Кроме этого, во всей красе себя покажут чемпионы и звезды фигурного катания, например, одну из главных ролей исполнит двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева. Девушка призналась, что впервые увидела постановку в Сочи в 2019 году и сразу загорелась идеей. «Это была моя маленькая мечта — изобразить „Кармен“ на Олимпиаде. Но два года назад на ледовой арене „Айсберг“ в Сочи я была только в роли Китти Щербацкой из „Анны Каренины“. Тогда роль Кармен мне бы не подошла, а сейчас мне 24 года — я понимаю, что такое быть женщиной, крутить интриги. Мне кажется, что у меня получится. Спасибо Авербуху, что моя мечта, которую я пронесла сквозь года, перестала быть мечтой. Для меня это большая честь», — рассказала Медведева. Сам Авербух считает, что Евгения Медведева отлично подходит на роль Кармен, и она сможет показать героиню с новой стороны. «Зрители смогут увидеть Женю в разных амплуа. До этого в роли „Кармен“ выступала Татьяна Навка в паре с Романом Костомаровым, но акцент в постановке был на танцевальную пару. Здесь будут другие краски Кармен, это будет другая история по сравнению с тем, что создавали Таня и Рома», — заявил Авербух. Интерес к спектаклю подогревает и олимпийский чемпион Алексей Ягудин. По его словам, никто ранее не брался за столь серьезный жанр, и это далеко не те гала-шоу, которые привыкли наблюдать зрители из Екатеринбурга. Премьера ледового мюзикла «Кармен» проходила в 2019 году в Сочи при полном аншлаге. Шоу также высоко оценила мастер спорта международного класса Татьяна Тарасова. Увидеть спектакль екатеринбуржцы смогут уже 27 и 28 октября.