Бывшая жительница Златоуста сыграла жену Прохора Шаляпина. Фото, видео

30 октября 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

Съемки состоялись летом и заняли целый день Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывшая жительница Златоуста (Челябинская область) Наталья Спиридонова сыграла в музыкальном клипе жену Прохора Шаляпина. Как Спиридонова рассказала URA.RU, в видеоролике также снялась шестилетняя дочь Яна. «Мы с дочкой Яной снимались в клипе Прохора Шаляпина в Москве, в усадьбе Кусково. Певец постоянно шутил. Был неожиданный момент: когда снимали сцену на фоне дворца, из дверей вышла сотрудница и начала трясти ковер. Пришлось пережидать, пока закончит», — рассказала URA.RU Спиридонова. Видеоклип рассказывает историю молодой пары. Они познакомились в детстве, пронесли любовь через годы взросления и стали супругами. Все костюмы для клипа создала дизайнер Оксана Казакова. Она и пригласила Наталью с дочерью на съемки. Процесс продолжался на протяжении всего дня: сначала актерам создали образы, затем с ними работала съемочная группа. Это не первый съемочный опыт. Ранее Яна Спиридонова снималась в клипах Ромы Жукова, Степана Меньщикова и Алекса Анохина. Уже после съемок Спиридонова случайно встретилась с Шаляпиным на модном показе, где транслировался снятый в Кусково клип. В клипе Наталья Спиридонова и Прохор Шаляпин играли любящую пару Фото: личный архив Натальи Спиридоновой Съемки прошли в усадьбе Кусково Москвы Фото: личный архив Натальи Спиридоновой У Яны Спиридоновой уже есть опыт профессиональных съемок Фото: личный архив Натальи Спиридоновой

Бывшая жительница Златоуста (Челябинская область) Наталья Спиридонова сыграла в музыкальном клипе жену Прохора Шаляпина. Как Спиридонова рассказала URA.RU, в видеоролике также снялась шестилетняя дочь Яна. «Мы с дочкой Яной снимались в клипе Прохора Шаляпина в Москве, в усадьбе Кусково. Певец постоянно шутил. Был неожиданный момент: когда снимали сцену на фоне дворца, из дверей вышла сотрудница и начала трясти ковер. Пришлось пережидать, пока закончит», — рассказала URA.RU Спиридонова. Видеоклип рассказывает историю молодой пары. Они познакомились в детстве, пронесли любовь через годы взросления и стали супругами. Все костюмы для клипа создала дизайнер Оксана Казакова. Она и пригласила Наталью с дочерью на съемки. Процесс продолжался на протяжении всего дня: сначала актерам создали образы, затем с ними работала съемочная группа. Это не первый съемочный опыт. Ранее Яна Спиридонова снималась в клипах Ромы Жукова, Степана Меньщикова и Алекса Анохина. Уже после съемок Спиридонова случайно встретилась с Шаляпиным на модном показе, где транслировался снятый в Кусково клип.